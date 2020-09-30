«Амедиатека» рассказала о новинках октября

Видеосервис «Амедиатека» подготовил для своих зрителей несколько громких новинок. Среди них − звездный мини-сериал в жанре психологической драмы, мини-сериал Итана Хоука по книге Джеймса Макбрайда, хоррор-антологию в духе лучших проектов Джордана Пила, продолжение исторического сериала о британских правителях, острые документальные проекты и многое другое. Кроме того, в «Амедиатеку» вернутся старые, но любимые сериалы: «Патрик Мелроуз», «Вверх дном», «Острые козырьки» (5 сезон).

С 3 октября: «Земля монстров».

Хоррор-антология в духе лучших проектов Джордана Пила. «Земля монстров» основана на цикле рассказов «Озерные чудовища Северной Америки» Нэйтана Бэллингруда. Перед нами предстанет калейдоскоп историй о разных людях в разных штатах Америки, которые сталкиваются с беспощадными монстрами. Шоураннером «Земли монстров» выступила Мэри Лоус.

С 3 октября: «Воин» (2 сезон).

Новый сезон экшен-драмы покажет нам как молодой амбициозный боец А Сам становится настоящим лидером. Кроме того, он попытается воссоединиться с сестрой, у которой, конечно, хватает своих проблем и забот.

С 5 октября: ХВАТИТ МОЛЧАТЬ.

Документальная лента, пронзительно и честно показывающая жизнь латиноамериканцев в Америке. Это своеобразное дополнение к проекту «Habla». Фильм построен на обескураживающе откровенных рассказах представителей латиноамериканского комьюнити из самых разных слоев населения. Среди действующих лиц − актриса Дайан Герреро и знаменитый шеф-повар Хосе Андрес.

С 5 октября: «Птица доброго Господа».

Итан Хоук создает очередной харизматичный и мужественный образ в мини-сериале по одноименной книге писателя Джеймса Макбрайда, получившего в 2013-м премию National Book Award. США, 50-е годы XIX века. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор книги полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на телевидении: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.

С 7 октября: ЛУИС НАВСЕГДА.

Трогательный документальный фильм о Луисе Миранде, героическом отце известного хореографа Лина-Мануэля Миранды. Лента расскажет о добрых деяниях этого самоотверженного человека, который потратил немало усилий, чтобы помочь пострадавшим от урагана Мария. Да и в карьеру сына он сделал немалый вклад. Этот фильм − не только портрет сильной личности, но и напоминание о том, как важно чтить свои корни.

С 8 октября: «Городские легенды» (4 сезон).

Комедийный альманах «почти правдивых» историй о знаменитостях продолжает радовать остроумным миксом вымысла и реальности. Нас ждут ослепительные наряды, едкий юмор и великолепные актерские перформансы.

С 12 октября: «Испанская принцесса» (2 сезон).

История королевы Екатерины Арагонской и Генриха VIII Тюдора продолжается. Могущественная пара укрепляет позиции Англии, создавая гордую, сильную страну, которая сможет дать достойный отпор любой внешней угрозе.

С 17 октября: «Идеальное оружие».

Документальная лента, исследующая влияние киберконфликтов на противостояние между странами. «Идеальное оружие» показывает передовую кибертерроризма, на которой оказалась Америка: страна по сути начала войну, которую не в состоянии закончить. Авторитетный документалист Джон Маджио («Vice: Укротители кризиса») без прикрас рисует тревожную картину мировой цифровой борьбы.

С 22 октября: 537 ГОЛОСОВ.

Документальный фильм о политических махинациях во время выборов президента США в 2000 году. Проект в деталях покажет спорную ситуацию, когда Джордж Буш-младший одержал победу с небольшим перевесом. Фильм не только поможет вникнуть в исторический для Америки момент, но и раскроет двойственную природу избирательной системы в стране. Продюсирует проект сам Адам Маккей.

С 24 октября: «How to with John Wilson».

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона из самого сердца США. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

С 26 октября: «Отыграть назад».

Драматический мини-сериал от Сюзанны Бир с Николь Кидман в главной роли. «Отыграть назад» − экранизация романа Джин Ханфф Корелиц про успешного терапевта Грэйс. Ее жизни позавидовали бы многие: у нее прекрасная семья и блестящая карьера. Грэйс готовится к большому событию − скоро выйдет ее первая книга. Однако все амбициозные планы терапевта разрушает внезапное исчезновение супруга. Роман для телевидения адаптировал Дэвид Э. Келли − сценарист «Большой маленькой лжи».

С 27 октября: ДУША АМЕРИКИ.

Документальный проект, который исследует политическую реальность США сквозь призму прошлого. Фильм бьет по болевым точкам страны, будь то маккартизм или движением женщин за свободу избирательного права. Разбирая важные моменты прошедших дней, создатели помогают точнее понять современность.

С 30 октября: «Жить» (1 сезон).

Мистический сериал от автора инди-драмы МЕЖДУ РЯДАМИ Томаса Штубера. В своем первом самостоятельном тв-проекте он миксует драму и детектив, приправляя все элементами хоррора. В центре сюжета − вдовец с сыном-подростком. После личной трагедии они пытаются начать новую жизнь в новом месте. Однако дом, в котором отец и сын теперь живут, захвачен древними злыми силами...

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30.09.2020 Автор: Артур Чачелов