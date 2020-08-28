«Амедиатека» рассказала о новинках сентября

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» рассказал о том, какие премьеры ждут его зрителей в первый месяц осени. Видеосервис представит новые фильмы сериалы, продолжения уже полюбившихся проектов и покажет церемонию вручения премии «Эмми». Ночью с 20 на 21 сентября она появится в прямом эфире на канале AMEDIA Premium, а с 21 сентября − в «Амедиатеке».

Кроме того, в онлайн-кинотеатре появятся:

С 3 сентября: сериал «Успеть за две недели», 1 сезон.

Первая большая тв-роль Мэйси Уильямс после знаменитой «Игры престолов». Ким Ноукс выросла в глуши: от цивилизации ее увезла мама после гибели мужа, чья смерть покрыта тайной и мраком. Ким обладает всеми навыками выживания в дикой природе, которые, впрочем, пригодятся ей в совсем других обстоятельствах: после прогулки на могилу отца девушка попадает в водоворот опасных событий. У нее на руках оказывается сумка с крадеными деньгами, и теперь ей предстоит скрываться от полиции и бандитов…

С 7 сентября: сериал «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак», 1 сезон.

Амбициозный спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе». Создатели обещают, что в новой главе захватывающей саги «продолжится путешествие самых противоречивых героев». Сюжет развернется через несколько дней после событий финала «Власти в ночном городе». В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. В актерском составе роскошное пополнение − одну из важных ролей исполнит икона хип-хопа и R&B Мэри Джей Блайдж. Продюсером сериала выступил 50 Cent.

С 13 сентября: фильм ЭЛИТЫ ПОБЕРЕЖЬЯ.

Сатирическая картина о трудностях карантина. Пять американцев рассказывают веселые и грустные истории из своей жизни, в которую самоизоляция внесла ощутимые коррективы. Диапазон тем широкий: от рокового коронавируса до политики. «Элиты побережья» успешно вносят мажорную ноту в трудную тему, не в последнюю очередь благодаря актерам: главные роли в фильме исполнили Сара Полсон, Бетт Мидлер и Исса Рэй.

С 15 сентября: сериал «Третий день», 1 сезон.

Джуд Лоу продолжает покорять телевидение. На этот раз британец играет серьезную драматическую роль в новом сериале от создателя «Утопии» Денниса Кэлли. «Третий день» − это две истории людей, прибывших на странный остров близ Великобритании. Первая называется «Лето» и посвящена Сэму (как раз Лоу), мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей. Вторая история, «Зима», расскажет о Хелен (Наоми Харрис), которая прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь.

С 28 сентября: ПРАВИЛО КОМИ.

Политическая драма с Бренданом Глисоном в роли Дональда Трампа. В основу проекта легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership». Джеймс (его играет Джефф Дэниелс, известный по легендарному сериалу «Служба новостей») не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. За режиссуру в ПРАВИЛЕ КОМИ отвечает Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, − недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда.

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов