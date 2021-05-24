Американская касса: «Пила: Спираль» вновь на первой позиции, лидеры не изменились с прошлой недели

Прошедшая неделя обошлась без новых релизов в американском прокате, поэтому лучшими остаются те же проекты. Так, лидером вновь оказалась ПИЛА: СПИРАЛЬ с $4,5 млн в свой второй уикенд. Суммарно в США фильм заработал $15,8 млн.

На второй строчке расположился ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, собравший $2,9 млн. После трех недель на большом экране фильм c Джейсоном Стэтхэмом в главной роли наработал кассу $18,8 млн.

Продажи билетов на фильм ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ с Анджелиной Джоли упали на 35% по сравнению с прошлым стартовым уикендом. Сейчас картина заработала $1,8 млн, что пополняет ее копилку до $5,5 млн. Триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ уже доступен на стриминговой платформе HBO Max, где зрители могут посмотреть его всего в течение 31 дня.

Проекты РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА замыкают пятерку лидеров по кассовым сборам. Семейный мультфильм немного опередил продолжение фантастического проекта по продажам билетов — $1,6 млн против $1,4 млн соответственно. Так, РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, который дебютировал 12 недель назад в кинотеатрах и на платформе Disney+ за дополнительную плату, собрал суммарно $48 млн в американском прокате. При этом ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, который до сих пор доступен на HBO Max, все еще не добирается до отметки в $100 млн, оставаясь на уровне $97 млн.

Кроме того, ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» стал вторым по кассе аниме-фильмом в американском прокате, уступив ПОКЕМОНУ 1999 года ($85,7 млн) и обогнав аниме ПОКЕМОН 2 (43,7 млн долларов) с итоговой кассой $43,956 млн. Проект занимает шестое место с $1,33 млн в этот уикенд.

Ожидается, что кассовые сборы в США вырастут в следующий уикенд, что связано с Днем поминовения и выходом в кинотеатрах сиквела ТИХОГО МЕСТА компании Paramount и фильма КРУЭЛЛА студии Walt Disney.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

24.05.2021 Автор: Виолетта Палий