Российской анимации требуется больше денег от государства

Российской анимационной отрасли требуется существенное увеличение государственного финансирования. Об этом на заседании Правительственного совета по поддержке отечественной кинематографии, прошедшем во вторник, 19 декабря, заявил президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов. Он озвучил запрос анимационного рынка в 3 млрд рублей на пять лет. Вопрос увеличения господдержки также поднимал глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов.

В 2017 году объем государственной поддержки анимации в России составил 430 млн рублей. Такую цифру озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако, по мнению представителей отрасли, этого все равно не достаточно, и финансирование необходимо удвоить. «Мы говорим о том, что, если нам добавить эти деньги со стороны государства, мы сможем сделать в два раза больше проектов, во многом догнать по качеству, уровню спецэффектов международные фильмы», – рассказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она напомнила, что за последние шесть лет, когда увеличилось госфинансирование анимации, отрасль существенно шагнула вперед.

Дмитрий Медведев отметил, что государство готово помогать отрасли не только прямыми финансовыми вливаниями. В Госдуму уже были направлены законопроекты, устанавливающие льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских производителей анимационной продукции. «Специально на этом акцентирую внимание, потому что все такие решения принимаются с боями и сложностями, потому как одно дело поддерживать кинематограф, другое дело – верстать бюджет в целом, – рассказал Медведев. – Поэтому льгота – это всегда очень непростая история, в обсуждении которой принимают участие все мои коллеги, представляющие как экономический блок правительства, так и гуманитарное направление, включая Министерство культуры».

20.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС