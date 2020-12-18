Прокуратура хочет запретить несколько японских аниме

Прокуратура намерена запретить в России ряд анимационных фильмов в стиле аниме. Об этом сообщают «РИА Новости». Пять исковых заявлений с 49 ссылками поданы в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Дела приняты к производству.

Речь в исках идет о проектах «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор», «Межвидовые рецензенты» и нескольких других.

Надзорное ведомство посчитало проекты недопустимыми из-за присутствия в них сцен, демонстрирующих «в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений», сцен «с летающими частями тела», физическим и психическим насилием, расчленением и нетрадиционными сексуальными отношениями.

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости