Российские компании приняли участие в онлайн-питчинге Международного анимационного фестиваля в Анси

16 июня на проходящем в рамках международного анимационного кинофестиваля в Анси кинорынке MIFA состоялся онлайн-питчинг российских компаний. Свои проекты международной аудитории представляли сразу 12 отечественных студий анимации. Это «Союзмультфильм», «Паровоз», «Лицензионные бренды», CGF Animation, «Визарт», «АА Студио», «Аэроплан», «Агама-Фильм», «КиноАтис», «Наше кино», «Меркатор», «Ред Карпет Студио». На питчинге внутри программы кинорынка был также представлен VR-проект «Под подушкой» режиссера Георгия Молодцова, созданный в копродукции России, Эстонии и Белоруссии.
MIFA − главное индустриальное мероприятие года в мире анимации, на котором как заключают сделки по готовым картинам и сериалам, так и ищут партнеров и соинвесторов по проектам в разных стадиях производства. Представление проектов питчинга проходило в рамках бизнес-миссии Московского экспортного центра «Created in Moscow». Его основной аудиторией были байеры, дистрибьюторы, продюсерские компании, представители телеканалов и VOD-платформ. Благодаря онлайн-формату, в этом году те, кто не попал на питчинг во время прямой трансляции, смогут посмотреть его на платформе в течение последующих двух недель и связаться с компаниями, представившими проекты.
«Онлайн-формат, в котором рынок проходит в 2020 году, существенно расширяет партнерскую аудиторию, благо, MIFA обладает обширной базой участников», − рассказала корреспонденту ТАСС Ирина Мастусова − исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) РФ, организующей участие российских компаний на кинорынке.
Питчинг московских компаний проходит второй год подряд в формате Territory Focus, наряду с питчингами проектов из других стран − лидеров мирового анимационного производства.
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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС, ААК
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