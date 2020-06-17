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Российские компании приняли участие в онлайн-питчинге Международного анимационного фестиваля в Анси

Свои проекты представили двенадцать студий

16 июня на проходящем в рамках международного анимационного кинофестиваля в Анси кинорынке MIFA состоялся онлайн-питчинг российских компаний. Свои проекты международной аудитории представляли сразу 12 отечественных студий анимации. Это «Со­юз­муль­тфильм», «Па­ровоз», «Ли­цен­зи­он­ные брен­ды»,  CGF Animation, «Ви­зарт», «АА Сту­дио», «А­эроп­лан», «Ага­ма-Фильм», «Ки­но­Атис», «На­ше ки­но», «Мер­ка­тор», «Ред Кар­пет Сту­дио». На пит­чинге внут­ри прог­раммы ки­норын­ка был также пред­став­лен VR-про­ект «Под  по­душ­кой» ре­жис­се­ра Ге­ор­гия Мо­лод­цо­ва, соз­данный в коп­ро­дук­ции Рос­сии, Эс­то­нии и Бе­лорус­сии.

MIFA − глав­ное ин­дус­три­аль­ное ме­роп­ри­ятие го­да в ми­ре ани­мации, на ко­тором как зак­лю­ча­ют сдел­ки по го­товым кар­ти­нам и се­ри­алам, так и ищут пар­тне­ров и со­ин­весто­ров по про­ек­там в раз­ных ста­ди­ях про­из­водс­тва. Представление проектов питчинга проходило в рам­ках биз­нес-мис­сии Мос­ков­ско­го эк­спортно­го цен­тра  «Created in Moscow». Его основной аудиторией были байеры, дистрибьюторы, продюсерские компании, представители телеканалов и VOD-платформ. Благодаря онлайн-формату, в этом году те, кто не попал на питчинг во время прямой трансляции, смогут посмотреть его на платформе в течение последующих двух недель и связаться с компаниями, представившими проекты. 

«Онлайн-формат, в котором рынок проходит в 2020 году, существенно расширяет партнерскую аудиторию, благо, MIFA обладает обширной базой участников», − рассказала корреспонденту ТАСС Ирина Мастусова − исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) РФ, организующей участие российских компаний на кинорынке.

Пит­чинг мос­ков­ских ком­па­ний про­ходит вто­рой год под­ряд в фор­ма­те Territory Focus, на­ряду с пит­чинга­ми про­ек­тов из дру­гих стран − ли­деров ми­рово­го ани­маци­он­но­го про­из­водс­тва. 

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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, ААК

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