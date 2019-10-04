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Медиахолдинги и интернет-компании продлили действие антипиратского меморандума

Теперь он не привязан к сроку внесения в Госдуму нового антипиратского законопроекта

Срок действия антипиратского меморандума медиахолдингов и интернет-компаний продлен до 31 декабря 2019 года и будет действовать вне зависимости от сторонних условий. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Участники соглашения были вынуждены изменить подписанный ранее документ, отвязав его от сроков внесения в Госдуму поправок к антипиратскому закону. Ранее в меморандуме указывалось, что он действует до 1 сентября 2019 года, однако 29 августа его продлили до 31 декабря 2019 года с условием, что до 30 сентября будут готовы поправки к новому антипиратскому закону. Этого не произошло: по мнению депутатов, текст поправок нуждается в доработке, так как «не гармонизирует с действующим законодательством». Потому накануне крайний срок внесения поправок передвинулся на 31 октября, и меморандум на всякий случай освободили от привязки к любым срокам.

Антипиратский меморандум появился 1 ноября 2018 года. Со стороны правообладателей его подписали «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа», «КиноПоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний − «Яндекс», Mail.ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на них во внесудебном порядке.

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04.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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