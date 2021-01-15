В лонг-лист премии АПКиТ попали 373 проекта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала лонг-лист IX Премии АПКиТ. По итогам 2020 года в нем представлены 373 проекта. Из них 122 проекта в номинации «Лучший мини-сериал (1-4 серии), 108 проектов в номинации «Лучший сериал (5-24 серии), 13 проектов в номинации «Лучший сериал (более 24 серий), 23 проекта в номинации «Лучший комедийный сериал», 49 проектов в номинации «Лучший анимационный сериал» и 58 картин в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».

По регламенту, участниками являются проекты, которые были показаны на федеральных каналах российского телевидения в 2020 году. За победу соревнуются сериалы, которые вышли в первом и втором мультиплексе цифрового вещания РФ, а также онлайн-премьеры которых состоялись на платформах отечественных видеосервисов. Правом претендовать на национальную кинематографическую Премию АПКиТ в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» обладают российские производящие компании с картинами, которые вышли в прокат в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

Напомним, что первичный отбор осуществляется независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли по заказу Ассоциации продюсеров. Именно они проверяют каждый проект по всем критериям (с регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте АПКиТ). Приз в каждой категории определяется на основании голосования экспертного жюри, которое проводится в два этапа. По итогам первого – будет определен шорт-лист, состоящий из лучших проектов по мнению жюри (напомним, что на Приз также претендуют представители кинематографических профессий в рамках конкретного проекта). Во втором туре голосования будут представлены финалисты, а итоги будут оглашены на торжественной церемонии, которая традиционно пройдет весной.

О точной дате награждения лауреатов и формате проведения церемонии IX Премии АПКиТ будет объявлено позднее. С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.

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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ