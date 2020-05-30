В АПКиТ вступили еще три кинокомпании

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошли еще три кинокомпании. Это «ХитФильм Продакшн» Анастасии Шипулиной, FIRS Дмитрия Рудовского и Глеба Фетисова и «План 9» Романа Борисевича. Таким образом, на сегодняшний день АПКиТ объединяет 36 крупнейших российских кинокомпаний, которые в совокупности производят более половины всего отечественного контента: полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимационные проекты.

Роман Борисевич, генеральный директор компании «План 9», объясняет свое вступление в Ассоциацию продюсеров стремлением к активному сотрудничеству с коллегами по киноиндустрии. «АПКиТ – это объединение лидеров отечественного производства, поэтому для нас большая честь присоединиться к их числу. Мы надеемся на тесное взаимодействие в вопросах выработки совместной стратегии развития киноотрасли, заинтересованы в укреплении связей и обмене опытом, – рассказал он. – «План 9» поддерживает здоровую конкуренцию и готовы вести продуктивный диалог, направленный на решение актуальных проблем, стоящих перед индустрией кино в России. Мы также заинтересованы в налаживании международных связей и готовы принимать участие во всех отраслевых мероприятиях».

«АПКиТ – наиболее авторитетная и компетентная профессиональная организация, занимающаяся взаимодействием с органами власти при внедрении новых правил и условий, регулирующих взаимоотношения участников рынка, выдвигающая инициативы по решению проблемы пиратства, внедряющая новые стандарты в индустриальное развитие», – отмечает Дмитрий Рудовский, сооснователь компании FIRS.

По словам Анастасии Шипулиной, роль Ассоциации продюсеров в формировании индустрии на сегодня особенна. Компания «ХитФильм Продакшн» готова оказывать активную поддержку профильным мероприятиям, − рассказывает она. − Я как продюсер, стоящий у истоков образования АПКиТ, и дальше продолжу участвовать в разработке в важных отраслевых инициатив. Буду делиться с коллегами своим опытом, знаниями и наработками».

Приоритетным направлением деятельности кинокомпания «План 9» является производство и дистрибуция полнометражных фильмов. На сегодняшний день на этапе пост-продакшн находятся комедии режиссера Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 и ГУЛЯЙ ВАСЯ 2, их релизы намечены на текущий год. Ожидают запуска романтическое фэнтези Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА и картина о первых чувствах ЛЮБОВЬ Николая Хомерики. Кроме того, в работе дебютный проект режиссера Олег Уразайкина – фантастическая картина СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ.

FIRS – это кинокомпания, созданная в 2019 году двумя партнерами, имеющими большой стаж в кино и телепроизводстве. В числе продюсерских работ ее основателей большие и яркие проекты, отмеченные на ведущих кинофестивалях. Сейчас в запуске находится адаптация нового романа Яны Вагнер – многосерийная драма «Тоннель»; в производстве – комедия СИЛИКОН, ситкомы «ФОК» и «3+3», а также драматический сериал «Грязная лига». Авантюрная комедия ДЖИГАЛОУ уже прошла этап пост-продакшен, ее премьера намечена на текущий год.

«ХитФильм Продакшн» была создана более 10 лет назад. До 2014 года она имела название «Студия Хорошо Продакшн». В ее состав входят профессионалы, имеющие опыт работы на всех федеральных каналах, в любых телевизионных жанрах. На настоящее время в производстве находятся: детективный цикл «Я знаю твои секреты», проекты «Кто поймал букет невесты», «Грозовой шторм», «Отцовство без обязательств», «Золушка под тридцать», «Пианистка», полнометражная картина БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ и другие.

Напомним, что АПКиТ является авторитетной отраслевой организацией, которая решает важнейшие задачи по борьбе с пиратством; организацией профильных мероприятий; созданию условий для проведения съемок в регионах РФ, которые реализуются совместно с Агентством стратегических инициатив в проекте «Кино России».

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30.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ