АПКиТ поспособствует введению рибейтов для иностранных кинематографистов

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) намерена активно участвовать во введении системы рибейтов для иностранных кинокомпаний. Ассоциация выступила организатором визита в Москву международного специалиста по введению системы рибейтов Фабио Канепы – чтобы услышать его мнение, как эффективнее организовывать для зарубежных кинокомпаний денежные компенсации части их затрат на съемки на территории РФ.

Напомним, что документ, регулирующий правила предоставления в России субсидий иностранным кинематографистам из федерального бюджета, подготовило Минэкономразвития при участии АПКиТ, АО «Российский экспортный центр» и АНО «Русский Офис Кинокомиссий». В РФ действует система компенсаций кинокомпаниям части их затрат на съемки из бюджетов регионов – участников проекта «Кино России», который является совместной инициативой Агентства стратегических инициатив (АСИ) и АПКиТ, а также поддерживается Министерством культуры РФ и Фондом кино. Претендовать на эти выплаты могут только российские кинокомпании в семи субъектах РФ на данный момент. Таким образом, сейчас система создания благоприятных условий для киносъемок в России выходит на федеральный уровень.

Господин Канепа с 2010 года работал в кинокомиссии Лигурии (Genova-Liguria Film Commission) − административной области Италии на северном побережье Лигурийского моря, а в 2017-м стал вице-президентом Ассоциации продюсеров Лигурии (Audio-Visual Producers regional association of Liguria).Он принимал непосредственное участие в создании системы рибейтов на территории ряда итальянских регионов и в целом внес существенный вклад в усовершенствование финансовой поддержки кинематографистов в стране. На его профессиональном счету – сотрудничество с Национальной сетью кинокомиссий Италии, в частности, координация вопросов взаимодействия с государственным сектором и Киноагенством Министерства культуры Италии. В качестве консультанта по введению системы рибейтов Фабио Канепа, в частности, работал с Украиной.

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02.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ