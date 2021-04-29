Киностудия Team Films вступила в АПКиТ

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошла продакшн-компания Team Films. Приоритетным направлением ее деятельности является производство полнометражных фильмов, сериалов и веб-проектов. Компания активно сотрудничает с ведущими российскими телеканалами, в числе которых НТВ, СТС, Россия 1, а также с популярными стриминговыми сервисами, такими как Okko, Premier, Start.

Сериал «В клетке» с Павлом Прилучным был номинирован на одну из самых престижных международных телевизионных премий Content Innovation Awards, где составил конкуренцию сериалу «Острые козырьки». На Церемонии вручения призов в области веб-индустрии в трех из одиннадцати номинациях были представлены проекты Team Films.



Недавно компания закончила съемки одного из самых ожидаемых проектов осени 2021 «В клетке-2» и молодежной социальной драмы «Моя большая тайна» для онлайн-платформы Okko.

Теймур Джафаров, генеральный продюсер Team Films рассказал: «Единогласная поддержка членов АПКиТ вступления Team Films в ведущую российскую Ассоциацию продюсеров – это приятное признание роли компании на рынке производства топового контента со стороны профессионального сообщества. Надеемся на плодотворное сотрудничество и обещаем радовать индустрию общими победами».



«Team Films представлена на отечественном рынке уже более десяти лет. К настоящему моменту компания зарекомендовала себя как успешный производитель контента для крупнейших телеканалов и видеосервисов. От лица Ассоциации продюсеров я рад приветствовать нового игрока, вместе мы продолжим консолидировано решать насущные вопросы отечественной киноотрасли», – отметил Александр Акопов, член Правления АПКиТ, соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

29.04.2021 Автор: Виолетта Палий