«Арт пикчерс» ответила на угрозу банкротства

ООО «Арт пикчерс студия» вернуло ООО «Компания «Наше кино» сумму в размере 20 млн рублей в рамках предусмотренного законодательством срока на исполнение решения суда. Об этом представители компании заявили на своей официальной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что ООО «Компания «Наше кино» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Арт пикчерс студии», которой на паритетных началах владеют продюсер Федор Бондарчук и ООО «НМГ студия» (100%-ная «дочка» «Национальной медиа группы» (НМГ), владеющей 29% «Первого канала», телеканалами «Пятый канал», РЕН ТВ, газетой «Известия»).

Отмечалось, что судебное дело было связано с результатами проката анимационной картины САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА. Представитель «Компании «Наше кино» Александр Ангелов подтверждал «Ведомостям» намерение обратиться в арбитражный суд, так как «Арт пикчерс студия» до сих пор не вернула деньги в конкурсную массу.

Однако в компании заявили, что деньги были возвращены.

«ООО «Арт Пикчерс Студия» ничего не было известно о намерении конкурсного управляющего ООО «Компания «Наше кино» относительно инициации процедуры банкротства. На сегодняшний день не существует никаких формальных оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Арт Пикчерс Студия» банкротом, поскольку какие-либо признаки банкротства юридического лица предусмотренные законом «О несостоятельности» отсутствуют, соответственно, и инициирование данной процедуры является невозможным», - говорится в сообщении.

Там также добавляется, что, по состоянию на 31 октября 2019 года, сообщение на портале Федресурс о «намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» аннулировано.

31.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов