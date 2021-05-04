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«Артодокфест» назвал победителей

Лучшей стала французская картина

Международный фестиваль документального кино «Артодокфест» вручил свои награды в Риге. Победителем признана работа режиссера Река Валерик ТИХИЙ ГОЛОС, посвященная бойцу MMA Хаважу, который был вынужден бежать из Чечни из-за гомосексуальной ориентации. 

Специального приза жюри удостоилась ЗЕМЛЯ ГОЛУБАЯ, БУДТО АПЕЛЬСИН Ирины Цилык, а лучшим режиссером назван Виктор Косаковский за работу над фильмом ГУНДА. Особое упоминание жюри получила картина БАЙКОНУР. ВТОРЖЕНИЕ Дмитрия Громова и Ангела Ангелова. Всего в основном конкурсе был показан 21 фильм. 

В параллельном конкурсе «Балтийский фокус» участвовало 10 работ. Лучшей стала латвийская картина ТРЕВОЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ Элины Ланге-Ионатамишвили. Призом за режиссуру отмечена Гедре Жицките за ленту ПРЫЖОК, а особым упоминанием жюри ОДНА ЖИЗНЬ Марии Стоните.

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04.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Artdocfest

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