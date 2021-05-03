Новости


Авторы фильма «Воланд» определились с исполнителями ролей Мастера и Маргариты

Начало съемок проекта запланировано на июль 2021 года, премьера — на конец 2022-го

Источники «Бюллетеня Кинопрокатчика» в съемочной группе фильма ВОЛАНД сообщили, что роль Маргариты исполнит Юлия Снигирь («Хороший человек»), а Мастера — Данил Стеклов (АМБИВАЛЕНТНОСТЬ). Также стало известно, что на роль Воланда авторы ищут иностранного актера. Ранее продюсеры картины заявляли, что имя исполнителя Воланда зрители узнают только на премьере проекта. 

По словам источников, неизвестно, пройдут ли съемки в Иерусалиме, т.к. все происходящее с Иешуа будет представлено в формате театральной постановки. 

В апреле у картины сменилась команда авторов. В режиссерском кресле вместо Николая Лебедева (ЛЕГЕНДА №17) теперь значится Михаил Локшин. Его дебют СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стал первым полнометражным российским проектом, который попал в линейку Netflix Originals. Фильм будет доступен подписчикам платформы уже с 16 июня. Локшин также занимается адаптацией сценария совместно с Романом Кантором («Эпидемия», СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ). 

ВОЛАНД расскажет историю создания известного романа в 1930 годах. Писатель настолько погружается в историю, что перестает различать, где реальность, а где выдумка.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

03.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Источники БК в съемочной группе

Самое читаемое

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Властелин колец» вновь лидирует, «Девятаев» опережает «Собибор»

Подробнее
«Гнев человеческий» продолжает лидировать

Предварительная касса четверга: «Девятаев» стартует ниже ожиданий

Подробнее
Зрителей ждут взрослая анимация, продолжение любимых сериалов и долгожданные новинки

«КиноПоиск HD» рассказал о майских новинках

Подробнее
Борьба между экшн-релизами продолжается

Американская касса: «Истребитель демонов» одолел «Мортал Комбат»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 