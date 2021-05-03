Авторы фильма «Воланд» определились с исполнителями ролей Мастера и Маргариты

Источники «Бюллетеня Кинопрокатчика» в съемочной группе фильма ВОЛАНД сообщили, что роль Маргариты исполнит Юлия Снигирь («Хороший человек»), а Мастера — Данил Стеклов (АМБИВАЛЕНТНОСТЬ). Также стало известно, что на роль Воланда авторы ищут иностранного актера. Ранее продюсеры картины заявляли, что имя исполнителя Воланда зрители узнают только на премьере проекта.

По словам источников, неизвестно, пройдут ли съемки в Иерусалиме, т.к. все происходящее с Иешуа будет представлено в формате театральной постановки.

В апреле у картины сменилась команда авторов. В режиссерском кресле вместо Николая Лебедева (ЛЕГЕНДА №17) теперь значится Михаил Локшин. Его дебют СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стал первым полнометражным российским проектом, который попал в линейку Netflix Originals. Фильм будет доступен подписчикам платформы уже с 16 июня. Локшин также занимается адаптацией сценария совместно с Романом Кантором («Эпидемия», СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ).

ВОЛАНД расскажет историю создания известного романа в 1930 годах. Писатель настолько погружается в историю, что перестает различать, где реальность, а где выдумка.

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03.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Источники БК в съемочной группе