Новости


У Жоры Крыжовникова нет эксклюзивного контракта с Art Pictures

В предыдущем материале БК была некорректная информация

Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, не заключал контракта с Art Pictures, как ранее сообщал БК. Информация, которую сообщил в интервью журналу Федор Бондарчук, была неверно истолкована. 

Отношения между Крыжовниковым и студией можно описать как долгосрочное творческое сотрудничество. В частности, сейчас режиссер продолжает работу над проектом Art Pictures Studio и компании «Водород» ЛЕД 2, который выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

30.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

Других крупных новинок в прокате не было

Международная касса: «Холодное сердце 2» показало феноменальный старт

Подробнее
Деловой форум пройдет с 1 по 5 декабря в Москве

«Российский кинобизнес» уточнил программу

Подробнее
Он регулирует разнообразие репертуара в кинотеатрах

Минкультуры вернулось к закону о доле сеансов одного фильма

Подробнее
«Ford против Ferrari» снова на первом месте

Предварительная касса уикенда: «Аванпост» прошел по нижней границе ожиданий

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 