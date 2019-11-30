У Жоры Крыжовникова нет эксклюзивного контракта с Art Pictures

Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, не заключал контракта с Art Pictures, как ранее сообщал БК. Информация, которую сообщил в интервью журналу Федор Бондарчук, была неверно истолкована.

Отношения между Крыжовниковым и студией можно описать как долгосрочное творческое сотрудничество. В частности, сейчас режиссер продолжает работу над проектом Art Pictures Studio и компании «Водород» ЛЕД 2, который выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

30.11.2019 Автор: Артур Чачелов