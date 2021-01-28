Потери WarnerMedia в четвертом квартале составили $1,6 млрд

Медиакорпорация AT&T опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал прошедшего года, сообщает Variety. По многим направлениям работы медиакорпорации продолжается заметное снижение доходов, однако наблюдаются и положительные моменты. В частности, онлайн-релиз комикс-блокбастера ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 позволил по ходу квартала удвоить количество подписчиков HBO Max, с 8,6 млн до 17,2 млн человек.

В конце 2020 года совокупный объем подписчиков HBO Max и HBO в США достиг 41,5 миллионов человек. Со слов генерального директора AT&T Джона Стенки, данного количества пользователей на сервисе планировалось достичь только через два года. Прирост за год составил 20% − 2019 год платформы провожали с 34,6 млн подписчиков в активе. Согласно отчету, медиагигант инвестировал в HBO Max в четвертом квартале около $800 млн, а всего за год вложил в сервис более $2 млрд. В беседе с аналитиками генеральный директор AT&T Джон Стэнки поведал, что во втором квартале наступившего года на HBO Max ожидается запуск рекламной модели монетизации. Также в этом году онлайн-платформа выйдет на международные рынки. В том же втором квартале запланирован старт сервиса в Латинской Америке.

Потери кинотеатрального и телевизионного подразделений холдинга за четвертый квартал составили $1,6 млрд. Все это стало последствиями продолжающейся пандемии коронавируса. Среди прочего, $780 млн пришлось списать из-за паузы в производстве различных проектов, а еще $520 млн убытков принесли простой кинотеатров и переход на гибридную модель выпуска фильмов. Совокупная выручка Warner Bros в четвертом квартале составила $3,2 млрд долларов, что на 21,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Виной всему постоянные переносы релизов и ограничение зрительского потенциала ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984, выпущенной в гибридном формате. В то же время выручка HBO за последний квартал ушедшего года составила $1,9 млрд, увеличившись на 11,7%. Рост был обусловлен увеличением числа подписчиков HBO Max в США и приобретением в мае 2020 года доли в HBO Latin America Group.

В целом выручка AT&T в 4-м квартале оказалась равна $45,69 млрд. Снижение составило всего 2,4% в годовом исчислении, что немного превзошло ожидания экспертов. Скорректированная прибыль AT&T на акцию в размере 75 центов превысила прогнозы аналитиков Уолл-стрит на 2 цента (в предыдущем квартале этот показатель был равен 89 центов). Чистый долг медиа-холдинга на конец 2020 года составляет $147,5 млрд, по сравнению с $151,0 млрд годом ранее.

В ходе вчерашнего разговора с аналитиками о финансовых результатах четвертого квартала Джон Стенки также прокомментировал нагативную реакцию Голливуда на решение Warner Bros. о гибридном выпуске своих фильмов в 2021 году. Выбор стратегии он назвал «смелым и агрессивным шагом», на который студия решилась пойти с оглядкой на постоянные переносы релизов другими студиями. Стенки признал, что по ходу развития ситуации студией было сделано несколько неверных шагов. И все же компания позаботится о том, чтобы создатели фильмов получили справедливую компенсацию за свои труды. Также Стенки выразил надежду, что индустрия и отраслевая пресса постепенно успокоются и перестанут столь бурно регировать на подобные новости.

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28.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety