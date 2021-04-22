Число подписчиков HBO и HBO Max выросло до 44,2 млн

Ощутимый доход от онлайн-вещания позволили телекоммуникационному гиганту AT&T превзойти прогнозы аналитиков Уолл-стрит по итогам первого квартала текущего года, сообщает Deadline. Скорректированная прибыль в размере 86 центов на акцию выросла на 2%, что выше консенсус-прогноза аналитиков в 78 центов. Валовая выручка достигла $43,9 млрд, что почти на 3% больше прогнозов экспертов с Уолл-стрит.

Количество подписчиков HBO и HBO Max в первом квартале 2021 выросло на 2,7 млн человек. Сопокупное количество подписчиков HBO, благодаря росту подписчиков HBO Max, на конец первого квартала достигло 44,2 млн. Средний доход от одного пользователя составил $11,72. Из общего объема подписчиков около 9,7 млн были привлечены через дистрибьюторов-партнеров, а именно Roku, Apple TV и других. Во всем мире совокупная база подписчиков HBO и HBO Max достигла 63,9 млн человек. Ранее в этом году AT&T повысила свои прогнозы по росту подписчиков для HBO Max. По оценкам холдинга, к 2025 году глобальное количество абонентов сервиса должно составить от 120 до 150 млн человек, половина из которых должна прийтись на США.

В то же время многих инвесторов продолжает беспокоить долг холдинга. AT&T всеми возможными способами пытается избавиться от него с момента приобретения Time Warner за $85 млрд в 2018 году. При этом чистый долг вырос с $148 млрд в четвертом квартале 2020 года до $169 млрд в первом квартале 2021. По оценкам компании, к концу года долговая нагрузка все же снизится до $154 млрд. У холдинга имеется на балансе $11 млрд наличными, при этом 90% долга имеют фиксированную процентную ставку. AT&T рассчитывает получить чистую выручку в размере $9 млрд за счет дополнительного дохода от DirecTV и продажи 30% акций теле-радиовещателя частной инвестиционной компании TPG, а также от продажи аниме-бренда Crunchyroll. Компания продолжит изучать возможности монетизации различных активов в будущем.

WarnerMedia сообщила об общей выручке в размере $8,5 млрд (рост на 10%). Доходы от рекламы увеличились на 18,5% из-за возвращения мужского баскетбольного турнира NCAA, который был полностью отменен в 2020 году. Высокобюджетный проект ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА стал самым успешным кинотеатральным релизом в США с момента начала пандемии, однако выход картины состоялся 31 марта, так что на показателях первого квартала больше сказались кассовые сборы проектов ТОМ И ДЖЕРРИ и ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Крайне заметным событием за пределами кинотеатров стал онлайн-релиз долгожданного проекта ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ Зака Снайдера. Руководство WarnerMedia подтвердило, что гибридный формат выпуска фильмов Warner, вызвавший в Голливуде серьезные споры, продолжит действовать до конца года.

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22.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline