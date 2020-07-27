Средняя стоимость подписки на видеосервисы в России оказалась сравнима со средней ценой кинобилета

Средняя стоимость подписки на онлайн-видеосервисы в России составляет 265 рублей. Такую цифру приводит ИА Telecom Daily, которое изучило тарифные предложения российских онлайн-кинотеатров, работающих по платной модели. В обзор вошли 24 онлайн-видеосервиса: 18 российских и 6 иностранных.

Стоимость базовой подписки основных видеосервисов, по данным агентства, находится в диапазоне 250-450 руб. При этом самая недорогая базовая подписка у сервиса Premier («Газпром-Медиа») − 29 руб., а самая дорогая базовая подписка у Netflix – 650 руб. Иностранные сервисы вообще в среднем дороже российских. В основном из-за разницы курсов валют. Напомним, что средняя стоимость кинобилета в России последние пять лет не поднимается выше 256 рублей.

Российские видеосервисы активно сотрудничают друг с другом, предлагая «синтетические», сборные подписки по более выгодной цене. Так, например, Wink от «Ростелеком» предлагает доступ к сервисам more.tv, START, Amediateka, похожие предложения есть у Okko, «Кинопоиска», «НТВ-Плюс Онлайн», «Билайн ТВ», «Мегафон ТВ» и ряда других операторов. Чаще всего в составе такой сборной подписки предлагается контент more.tv, START и Amediateka. Причиной тому − эксклюзивные сериалы, которые доступны только в рамках этих сервисов. Средняя стоимость такой синтетической подписки выше базовой и составляет 415 руб. в месяц.

«Тарифы видеосервисов вышли на доступный для потребителей уровень, в общей сумме ежемесячных расходов на связь 300 рублей — посильная сумма, равняется стоимости одного билета в кинотеатр, и даже не в прайм-тайм, − рассказывает генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. − Это ведет к дальнейшей легализации массового видеорынка в России, хотя процесс происходит медленно. Сейчас большинство онлайн-кинотеатров запустили акции для новых пользователей, предоставляя окно в виде бесплатного тестового периода от 7 до 30 дней, что дополнительно скажется на их популярности».

По прогнозам агентства, в 2020 рынок онлайн-видеосервисов в России вырастет на 30-35%, что в денежном выражении эквивалентно 37 млрд рублей.

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27.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: TelecomDaily