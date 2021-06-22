АВК объявила о создании программы добровольной сертификации кинотеатров

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая владельцев и топ-менеджеров большинства российских коммерческих кинотеатров, объявляет о запуске программы добровольной сертификации качества кинопоказа «АВКтест». Об этом БК стало известно от председателя АВК Олега Березина.

«Принимая во внимание возрастающие требования кинозрителей и производителей фильмов к качеству услуг кинотеатров, а также усиление конкуренции на рынке кинотеатрального показа, Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение о запуске программы добровольной сертификации качества кинопоказа «АВКтест», – рассказали в ассоциации.

Отмечается, что программа будет рассчитана не только на кинотеатры, входящие в АВК, но и на другие коммерческие и муниципальные площадки. По словам создателей, программа направлена на «повышение и обеспечение стабильного высокого качества кинопоказа в российских кинотеатрах».

Для реализации программы уже появилось ООО «АВКтест» (дочерняя компания ассоциации), которое будет осуществлять все юридически значимые действия в рамках сертификации.

Как отметили в АВК, в рамках программы будет сформирован технический комитет из авторитетных технических руководителей кинотеатров, дистрибьюторов, производителей фильмов, производителей оборудования и системных интеграторов технологий для кинотеатров. Его состав определят на «Кино Экспо» в сентябре.

Комитет разработает и утвердит критерии оценки качества кинопоказа, требования, рекомендации, регламенты и чек-листы измерений, требования к инструментарию и тестам для измерений, методику проведения измерений, ключевые параметры измерений и их допустимые значения, а также проведет аккредитацию технических экспертов, осуществляющих измерения и оценку качества кинопоказа.

Также будет сформирован пул технических экспертов программы. Это инженеры кинотеатров и компаний – системных интеграторов кинотехнологий, аккредитованные техническим комитетом для проведения измерения параметров и оценки качества кинопоказа кинотеатров. Состав пула начнут определять с августа.

«Принимая во внимание, что цель программы «АВКтест» – не только оценка качества кинопоказа и продвижение качественных услуг кинотеатров, но и снижение затрат непосредственно кинотеатров на проведение добровольной сертификации качества кинопоказа, пул технических экспертов программы будет формироваться во всех крупнейших регионах России с целью минимизации транспортных и накладных расходов кинотеатров на приезд специалистов», – уточнили в АВК.

Запуск программы сертификации намечен на октябрь 2021 года. Кинотеатры, успешно прошедшие добровольную сертификацию качества кинопоказа, получат право на размещение специального отличительного знака. Актуальная информация о кинотеатрах, успешно прошедших такую сертификацию, будет размещаться на ресурсах АВК, доводиться до сведения дистрибьюторов и производителей фильмов, а также доводиться до широкой зрительской аудитории.

«Дальнейшее развитие программы включает создание собственной кинолаборатории по входному контролю качества цифровых кинокопий, направляемых производителями фильмов для демонстрации в кинотеатрах, а также расширение программы от оценки качества кинопоказа к комплексной добровольной сертификации качества услуг кинопоказа в целом», – резюмировали в ассоциации.

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22.06.2021 Автор: Дмитрий Некрасов