АВК написала письмо правительству с просьбой о поддержке отрасли

Российские кинотеатры попросили у государства поддержки в непростых экономических условиях разрастающейся эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости». Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила соотвествующее письмо премьеру Михаилу Мишустину и просит безотлагательно принять меры по поддержке отрасли.

Кинотеатры просят уменьшения в два раза на срок до шести месяцев социальных страховых взносов и подоходного налога; сокращения в два раза тарифов за коммунальные услуги на шесть месяцев; введения льготного кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий, в том числе 100%-ного субсидирования из бюджета процентной ставки по кредитам в течение года и частичного субсидирования на следующие пять лет; упрощенного оформления листов нетрудоспособности для сотрудников.

Немаловажным является требование прямого указания от органов власти, что ограничение массовых мероприятий из-за режима повышенной готовности является достаточным основанием для приостановления выплаты арендной платы.

Кинотеатры оказались в непростой ситуации из-за складывающейся ситуации с коронавирусом. Голливудские киностудии отменили выпуск большого числа знаковых релизов весны, а страх перед эпидемией и запрет властей на массовые мероприятия привел к катастрофическому падению посещаемости. Из-за закрытия школ отменены все коллективные посещения кинотеатров. В письме АВК указывается, что последствия этого кризиса отрасль будет ощущать еще несколько лет.

Реакции на письмо пока не последовало.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости