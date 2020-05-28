Минкультуры изменило свое отношение к автокинотеатрам

Министерство культуры поддерживает идею по открытию в стране автокинотеатров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию портала стопкоронавирус.рф. Речь идет о поддержке при согласовании проектов таких кинотеатров с региональными властями и ответственными ведомствами, а также организации необходимых мер безопасности посетителей. Дело в том, что для организации автокинотеатров необходимо проведение совместной работы Минкультуры, Роспотребнадзора и региональных властей.
Ранее глава ведомства Ольга Любимова говорила, что в министерстве к идее открывать подобные места относятся настороженно. Но похоже, что отношение меняется. «Минкультуры России поддерживает актуальные инициативы, направленные на развитие новых форматов демонстрации кинофильмов, в том числе и возможное открытие автомобильных кинотеатров, − цитирует ответ ведомства сайт стопкоронавирус.рф.
Сейчас в стране работают несколько автокинотеатров. Самый изестный из них − кинотеатр «Ночной дозор» в Калининграде. Ранее сообщалось, что планы по открытию автокинотеатров есть у сети «КАРО».
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28.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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