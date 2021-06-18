В Башкирии запретили посещать кинотеатры без теста или прививки на коронавирус

Согласно изменениям в указе о режиме повышенной готовности, жители Башкирии смогут получать услуги в организациях и учреждениях только при наличии сертификата о получении вакцины против коронавируса, справки о прохождении вакцинации или же справки о наличии противопоказаний к вакцинации или теста ПЦР, который сделан не более 72 часов назад.
Введение ограничений пройдет в несколько этапов. С 22 июня без указанных документов нельзя посещать:
С 29 июня ограничения также распространяются на:
Ранее было объявлено о введении ограничений или закрытии кинотеатров в различных регионах. Так, до 1 июля в Бурятии приостановлена работа кинотеатров и театров. В Санкт-Петербурге же с 17 июня максимальная заполняемость залов кинотеатров уменьшилась с 75% до 50%. Также до 29 июня сеть кинотеатров «Москино» временно закрыла свои площадки в парках Москвы.
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18.06.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: РБК
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