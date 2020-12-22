Тимур Бекмамбетов подписал соглашения с Reliance Entertainment и Graphic India

Тимур Бекмамбетов вместе с форматом screenlife (когда действие фильма целиком разворачивается на экране компьютеров или смартфонов) выходит на один из крупнейших рынков по производству кино – в Индию. Он подписал сделку с крупнейшими индийскими кинокомпаниями – Reliance Entertainment и Graphic India. Вместе они спродюсируют три фильма в формате screenlife, режиссерами выступят перспективные индийский кинематографисты, а в главных ролях снимутся местные звезды. Работа над первым фильмом начнется уже в начале следующего года.

Reliance Entertainment делает проекты в Голливуде и Болливуде. Они являются партнерами Стивена Спилберга по проектам студий DreamWorks и Amblin Partners, участвовали в создании фильмов ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и 1917. Graphic India – создатели популярных проектов об индийских супергероях, в том числе анимационного веб-сериала «Баахубали: Утраченные легенды» на основе самого популярного в стране блокбастера БААХУБАЛИ.

«Screenlife как киноязык возможно самый универсальный для зрителей в разных частях мира, – говорит Тимур Бекмамбетов. − Благодаря тому, что наша жизнь на экранах наших гаджетов во многом идентична, аудитория интутивно понимает такой формат сторителлинга и в России, и в США, и в Индии. Выйти на такой огромный рынок – это серьезное достижение для скринлайфа».

«Индия – один из самых быстрорастущих рынков развлекательного контента. Мы рады заключить партнерство с Тимуром Бекмамбетовым, чтобы открыть для Индии скринлайф – созданный им формат нового технологичного контента, и создать платформу для реализации молодых местных талантов: сценаристов, продюсеров, режиссеров», – комментирует Шибасиш Саркар, глава Reliance Entertainment.

Изобретенный Бекмамбетовым формат переживает настоящий бум в этом году. В июне Бекмамбетов подписал соглашение с голливудской студией Universal на производство пяти полнометражных картин, действие которых будет происходить на экране компьютеров и смартфонов. В ноябре в американском приложении Snapchat вышел второй сезон его вертикального сериала про зомби Dead of Night. Сериал стал одним из самых успешных в линейке оригинального контента на платформе. В декабре в конкурсную программу престижного фестиваля «Сандэнс» была отобрана screenlife-адаптация пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Первый проект в инновационном формате – хоррор УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ (2015) − собрал в мировом прокате около $65 млн при бюджете в $1 млн и вошел в двадцатку наиболее прибыльных картин в истории американского кино. Screenlife-картины Бекмамбетова имели не только коммерческий успех, но и были отмечены наградами на международных кинофестивалях. В 2018 году приза зрительских симпатий Берлинале и фестиваля SXSW был удостоен политический триллер ПРОФИЛЬ.

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bazelevs