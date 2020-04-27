Beat Film Festival объявил о стратегическом партнерстве с «КиноПоиск HD»

Beat Film Festival объявил о начале стратегического партнерства с «КиноПоиск HD». С 27 апреля в онлайн-кинотеатре станут доступны лучшие хиты фестиваля последних лет. Также в рамках партнерства Beat Film Festival впервые выпускает в продажу early bird абонементы «КиноПоиск Go BEAT».

Подборка Beat Film Festival − это громкие фильмы крупнейшего в России фестиваля документального кино, отобранные из программ последних лет. Среди них − приключения незадачливых диджеев в стране, где вечеринки под запретом («Рейв в Иране»), история самого знаменитого ночного клуба планеты («Студия 54»), биография художника Жана-Мишеля Баския, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер («Баския: Взрыв реальности»), размышление о влиянии школы дизайна Баухаус на современный мир («Дух Баухауса»), номинированные на «Оскар» хроники взросления компании скейтеров из Иллинойса, («Соберись перед прыжком»), беседы по душам с людьми, стоявшими у истоков ночной жизни Берлина («Берлинский фейсконтрольщик»), и другие ленты о музыке, моде, современном искусстве и уличной культуре.

Онлайн-подборка доступна по подписке онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» и до конца года пополнится фильмами грядущего фестиваля. Для новых пользователей сервис до конца мая открыл бесплатный доступ к своему каталогу по специальному промокоду BEATHD.

«Документальное кино сегодня конкурирует на стриминговых сервисах с популярными художественными фильмами и сериалами − интерес к нему очень высок, − говорит Ольга Филипук, директор по контенту «КиноПоиск HD». − Мы рады, что лучшие российские и зарубежные документальные фильмы из каталога Beat Film Festival теперь станут доступны подписчикам. И с нетерпением ждем пополнение этой коллекции эксклюзивными новинками будущего фестиваля».

Организаторы Beat Film Festival также отмечают, что приняли решение начать продажу early bird абонементов «КиноПоиск Go BEAT». Сейчас это главный способ поддержать фестиваль, который из-за коронавируса перенесся на вторую половину лета. Обладатели абонементов смогут попасть на показы 5 любых фильмов из программы Beat Film Festival этого года, а также получат три месяца подписки на «КиноПоиск HD» и «Яндекс.Плюс», которая, среди прочего, позволит увидеть громкие фильмы фестиваля прошлых лет, вошедшие в онлайн-подборку. Стоимость абонемента − 1000 рублей, продажи продлятся до конца мая.

Beat Film Festival − международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе − российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры. В прошлом году фестиваль посетили более 30 тыс. человек. В 2020 году в связи с пандемией Beat Film Festival пройдет с 21 июля по 2 августа.

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27.04.2020 Автор: Артур Чачелов