Мультфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна» выйдет в прокат в США

Российский мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА выйдет в кинотеатрах США. Лента студии «КиноАтис» появится на американском рынке под названием SPACE DOGS: TROPICAL ADVENTURE. 2 апреля ее выпустит компания Epic Pictures. 6 апреля фильм про четвероногих космонавтов появится на VOD-платформах.

«Мы счастливы, что наш анимационный блокбастер смотрят на всех континентах, − комментирует генеральный продюсер студии «КиноАтис» Вадим Сотсков. − С апреля в США маленькие зрители и их родители могут увидеть фильм не только на больших экранах кинотеатров, но и у себя дома. Надеемся, что новая часть им понравится так же, как и предыдущие. Наши национальные герои – Белка и Стрелка – стали известны за рубежом благодаря двум первым фильмам франшизы, они сразу заслужили любовь юных зрителей по всему миру».

Третий фильм франшизы снят режиссером Инной Евланниковой и посвящен очередным приключениям четвероногих космонавтов на Карибах, куда они отправились вместе со своими друзьями, чтобы исследовать неизведанный океан.

Работа над международной версией флагманского проекта студии «КиноАтис» была завершена в июле. Озвучка фильма проходила в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе летом прошлого года, сразу после снятия жесткого карантина в США. В англоязычном релизе Белка говорит голосом актрисы Марии Антониеты Монж, а Стрелка – Мориетты Чайеб-Мендес, которая также озвучивала популярный американский анимационный сериал «Искатели сокровищ» (Treasure Trekkers).

Список стран, в которые проданы различные виды прав на показ фильма, постоянно пополняется: картину уже смотрят в Великобритании, Китае, Франции, странах Южной Африки, Азии и Латинской Америки.

Первый фильм о четвероногих космонавтах вышел в 2010 году. Картина была переведена на 45 языков и показана в 160 странах мира. В 2014 году в российский прокат вышло продолжение, а в августе 2016 года релиз этой картины состоялся в США. Международным дистрибьютором проекта стала компания Universal.

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17.03.2021 Автор: Артур Чачелов