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В столице вручена профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат»

Победителем стал Михаил Агранович

В московском театре «Русская песня» прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии кинооператоров «Белый квадрат». Председателем жюри в этому году стал кинооператор Юрий Клименко. Вместе с ним претендентов этого года оценивали кинооператор Морад Абдель-Фаттах, кинокритик Мария Безрук и другие. Приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за 2019 год вручили Михаилу Аграновичу. Его отметили за фильм СЕСТРЕНКА.

Оператор Михаил Агранович − Заслуженный деятель искусств РСФСР. В его фильмографии картины КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ, МАЛЕНЬГИЕ ТРАГЕДИИ и другие. 

Спецприз «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил ародный артист РФ Вадим Алисов, снявший картины ГАРАЖ, ЖЕСТОКИЙ РОМАНС, ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ, ШИРЛИ-МЫРЛИ и другие.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры России, Союза кинематографистов России, Российского фонда культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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02.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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