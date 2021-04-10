Российские кинокритики раздали «Белых слонов»

10 апреля в онлайн-формате прошла церемония вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» по итогам 2020 года. Вручения призов проходили в специально оборудованной студии в Сахаровском центре, а также в редакциях журналов двух столиц – «Искусство кино» (Москва) и «Сеанс» (Санкт-Петербург). Некоторые лауреаты подключались к мероприятию онлайн из разных уголков земли – Киева, Берлина, Лос-Анджелеса и других городов.

В церемонии, ведущим которой стал Дмитрий Савельев, приняли участие Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Антон Долин, Любовь Аркус, Андрей Плахов, Борис Хлебников, Наталья Мещанинова, Роман Зверь, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие.

Включение началось из редакции журнала «Сеанс», где Любовь Аркус и Василий Степанов объявили лауреата в категории Лучший сериал. Белый слон достался сериалу «Псих» Федора Бондарчука.

Вслед за этой номинацией в студии в Сахаровском центре вручили Специальный приз имени основателя Премии Мирона Черненко − Кларе Исаевой за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность.

Приз в категории Лучший документальный фильм ушел Виктору Косаковскому за фильм ГУНЖА − норвежско-американский монохромный документальный проект о свиньях.

«Каждое воспоминание и упоминание о Викторе Косаковском вызывает у меня особые чувства, − сказал Александр Сокуров, объявляя лауреата. − Он, без сомнения, самый крупный режиссер нашего времени, выдающийся профессионал, обладающий уникальным даром, национальное достояние европейского кинематографа. Возможно, Виктор - единственный из кинематографистов, на кого возложена важная гуманитарная миссия. Я преклоняюсь перед этим человеком. И меня, и многих других кинематографистов он способен обучить новым профессиональным приемам и очистить наше сознание, подарив энергию для творчества».

Приз за вклад в искусство кино получил Андрей Хржановский за фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ». Лауреата объявил еще один классик отечественной анимации Юрий Норштейн: «Когда искусство раскрывает сложные жизненные вопросы, переводя их в ясное осознание своей миссии на земле, смысла человеческого бытия, тогда мы становимся свидетелями художественных открытий. Фильмы Андрея Хржановского именно такие. Я поздравляю Андрея с наградой, уверен, что кинокритикам не пришлось спорить в этом решении».

Специальных призов «Событие года» удостоились Илья Хржановский за проект ДАУ, а также Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию новаторских документальных фильмов-расследований.

Под занавес церемонии в номинации «Лучший фильм» приз так и не был вручен. Дело в том, что награда по итогам голосования должна была уйти ленте ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского, но тот заранее отказался от участии в премии.

Полный список лауреатов премии Белый слон за 2020 год:

Лучший фильм

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, реж. Андрей Кончаловский

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО)

Лучший сценарий

Михаил Сегал (ГЛУБЖЕ!)

Лучшая операторская работа

Ирина Уральская (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Лучшая работа художника

Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая музыка к фильму

Анна Друбич (ГИПНОЗ)

Лучшая главная женская роль

Валентина Чыскыырай-Романова (ПУГАЛО)

Лучшая главная мужская роль

Александр Паль (ГЛУБЖЕ!)

Лучшая роль второго плана

Виктория Исакова (ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА)

Лучший полнометражный фильм-дебют

KITOBOY, реж. Филипп Юрьев

Лучший документальный фильм

ГУНДА, реж. Виктор Косаковский

Лучший анимационный фильм

«Хозяйка медной горы», реж. Дмитрий Геллер

Лучший короткометражный фильм

МЫ – ЗНАЧИТ, реж. Игорь Марченко

Лучший телесериал

«Псих», реж. Федор Бондарчук

Премия молодых «Голос»

ГОД БЕЛОЙ ЛУНЫ, реж. Максим Печерский

Событие года

Проект ДАУ, реж. Илья Хржановский

Событие года

Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию новаторских документальных фильмов-расследований

Приз имени Мирона Черненко

Клара Михайловна Исаева за многолетнюю киноведческую и педагогическую деятельность

Приз за вклад в искусство кино

Андрей Юрьевич Хржановский (НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ»)

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10.04.2021 Автор: Артур Чачелов