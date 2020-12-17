Берлинский кинофестиваль готовятся перенести на другие даты

Похоже, что планам организаторов Берлинского кинофестиваля провести мероприятие в намеченные числа в феврале не суждено сбыться. Новая волна заболеваний коронавирусом в Европе ставит на них крест. В иностранной прессе все чаще появляются инсайды о том, что фестиваль перенесут на более поздний срок. И, скорее всего, его основная часть все же пройдет в режиме онлайн.

Сейчас кинофестиваль в Берлине намечен на 11-21 февраля 2021 года, однако в существующих обстоятельствах проведение полноценного международного мероприятия вне цифровой среды вряд ли возможно. В последние недели в Германии резко возрос уровень заражения COVID-19, страна вновь ввела полную блокаду, закрыв школы и все непродовольственные магазины. Конца и края этому пока не видно. Распространению вируса способствует и холодное время года, когда люди обычно подвержены респираторным заболевания.

Источники, близкие к фестивалю, сообщают, что его перенесут на две недели, куда-то на начало марта. И, скорее всего, пройдет он исключительно в режиме онлайн. Европейский кинорынок (EFM) − отраслевое событие, которое проходит параллельно Берлинале − последует его примеру. Организаторы Берлинале сейчас рассматривают возможность показа основного конкурса на специальной платформе в Сети, а также организацию Эха киносмотра с выездными премьерами в столице Германии. Примерно по такой же модели осенью провели Каннский кинофестиваль. Кстати, последний, запланированный в своем традиционном формате на май, стал причиной отказа Берлина от идеи перенести физический фестиваль на апрель.

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17.12.2020 Автор: Артур Чачелов