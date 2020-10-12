Стало известно, какой из российских онлайн-кинотеатров больше всех зарабатывает на своем приложении

Аналитическая платформа App Annie, занимающаяся онлайном, опубликовала отчет, содержащий информацию о том, какие компании наиболее успешно монетизируют свои мобильные приложения. Выяснилось, что в топ-3 такого рейтинга попадает онлайн-кинотеатр IVI. Он вошел туда наряду с с соцсетью «ВКонтакте» и музыкальным плеером BOOM.

Онлайн-кинотеатр IVI входит в топ-3 мобильных приложений по монетизации уже не первый год. В компании это объясняют позитивным опытом зрителей видеосервиса.

«Мы постоянно улучшаем пользовательский опыт и даем нашим зрителям возможность легко выбрать нужный фильм на любом устройстве, − говорит Игорь Макаров, Глава Департамента Пользовательского опыта и Маркетинга IVI. − Пользователям IVI доступен бесшовный просмотр на всех платформах: зритель может начать просмотр на Smart TV и продолжить в своём профиле с того же места на мобильном устройстве или любом другом».

По данным аналитиков App Annie, в 2020 году расходы россиян на мобильные приложения увеличились на 25%. За период с июля по сентябрь 2020 года наши соотечественники провели в приложениях 7 млрд часов. Это на 30% больше, чем год назад. Соответсвенно, растет и монетизация.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов