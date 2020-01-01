Лучшие фильмы 2019 года: мнение редакции БК

По существующей традиции, к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. Списки каждого составлены по личным предпочтениями их авторов и в абсолютно свободном формате.
Списки лучших фильмов 2019 года по версии сотрудников БК:
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АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. СИНОНИМЫ
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ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ
Топ-10 лучших фильмов 2019 года
АТЛАНТИКА
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ОЛЬГА КУЛИКОВА
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
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АРТУР ЧАЧЕЛОВ
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. ПАРАЗИТЫ
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АРТЕМ ЛОГИНОВ
Топ-12 лучших фильмов 2019 года в алфавитном порядке:
FORD ПРОТИВ FERRARI
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АНЯ КОРНИЕНКО
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО
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СЕМЕН БРОЖИТОВ
Лучшая фантастика (комикс): АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
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РАЯ БАШИНСКАЯ
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
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МАКСИМ ОСТРЫЙ
Топ-10 лучших фильмов 2019 года:
1. ИРЛАНДЕЦ
01.01.2020 Автор: БК