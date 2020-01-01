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Лучшие фильмы 2019 года: мнение редакции БК

Какое кино нравится авторам и редакторам нашего издания

По существующей традиции, к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими  кинематографическими предпочтениями. Списки каждого составлены по личным предпочтениями их авторов и в абсолютно свободном формате.

 Списки лучших фильмов 2019 года по версии сотрудников БК:

АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ
главный редактор

Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. СИНОНИМЫ
2. ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
3-4. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
3-4. БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
5. ПАРАЗИТЫ
6. ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ
7. БОЛЬ И СЛАВА
8. ИРЛАНДЕЦ
9. ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
10. БЫК

ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ
выпускающий редактор

Топ-10 лучших фильмов 2019 года
в алфавитном порядке:

АТЛАНТИКА
БОЛЬ И СЛАВА
БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ СТАРШЕ
РОКЕТМЕН
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
СТРИПТИЗЕРШИ

ОЛЬГА КУЛИКОВА
руководитель отдела статистики

Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
2. ИГРЫ РАЗУМОВ
3. КОРОЛЬ ЛЕВ
4. ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ
5. БОЛЬ И СЛАВА
6. ПАРАЗИТЫ
7. КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
8. БЫК
9. КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
10. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

АРТУР ЧАЧЕЛОВ
шеф-редактор сайта

Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. ПАРАЗИТЫ
2. МЫ
3. ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
4. ДЖОКЕР
5. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
6. FORD ПРОТИВ FERRARI
7. БОЛЬ И СЛАВА
8. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
9. ГИВ МИ ЛИБЕРТИ
10. ДВОЕ

АРТЕМ ЛОГИНОВ
аналитик

Топ-12 лучших фильмов 2019 года в алфавитном порядке:

FORD ПРОТИВ FERRARI
БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
ДЖОКЕР
ДИТЯ ПОГОДЫ
ДОСТАТЬ НОЖИ
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
МЫ
ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ
ПАРАЗИТЫ
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА

АНЯ КОРНИЕНКО
корреспондент

 Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО
2. ДОСТАТЬ НОЖИ
3. ДЖОКЕР
4. FORD ПРОТИВ FERRARI
5. ТЕКСТ
6. КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ
7. ХОЛОП
8. СИРОТСКИЙ БРУКЛИН
9. ПРОСТОЙ КАРАНДАШ
10. АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ

СЕМЕН БРОЖИТОВ
аналитик

Лучшая фантастика (комикс): АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
Лучший экшн: ДЖОН УИК 3
Лучший хоррор: КАПКАН
Лучший семейный фильм: МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ
Лучший триллер: КЛАУСТРОФОБЫ
Лучшая драма: FORD ПРОТИВ FERRARI
Лучший отечественный фильм: СЕСТРЕНКА

РАЯ БАШИНСКАЯ
корреспондент

Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
2. КОРОЛЬ
3. ФАВОРИТКА
4. ДЖОКЕР
5. ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ
6. СИНОНИМЫ
7. ПАРАЗИТЫ
8. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
9. ДОСТАТЬ НОЖИ
10. ВЕРНОСТЬ

МАКСИМ ОСТРЫЙ
корреспондент

 Топ-10 лучших фильмов 2019 года:

1. ИРЛАНДЕЦ
2. АЙКА
3. К ЗВЕЗДАМ
4. ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ
5. БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
6. ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО
7. ВОЙНА АННЫ
8. ТЕКСТ
9. ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ
10. ВОКС ЛЮКС

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01.01.2020 Автор: БК

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