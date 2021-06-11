Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение победителю Берлинского кинофестиваля

Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверения фильму НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО Раду Жуде, который стал победителем Берлинале, сообщили в пресс-службе ведомства.
БК связался с прокатчиком картины Capella Film. Пресс-служба компании сообщила, что официального письма от Министерства об отказе в прокатном удостоверении не поступало.
«Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО, заявление и комплект необходимых документов от ООО «Капелла фильм». В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения», — говорится в сообщении Министерства.
Решение принято из-за того, что в фильме содержатся материалы, пропагандирующие порнографию.
НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО рассказывает историю школьной учительницы, личные данные которой неожиданно оказались в социальных сетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается общественному осуждению.
Картина стала победителем Берлинского кинофестиваля в 2021 году.
11.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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