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Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение победителю Берлинского кинофестиваля

По мнению властей, фильм пропагандирует порнографию

Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверения фильму НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО Раду Жуде, который стал победителем Берлинале, сообщили в пресс-службе ведомства. 

БК связался с прокатчиком картины Capella Film. Пресс-служба компании сообщила, что официального письма от Министерства об отказе в прокатном удостоверении не поступало. 

«Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО, заявление и комплект необходимых документов от ООО «Капелла фильм». В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения», — говорится в сообщении Министерства.

Решение принято из-за того, что в фильме содержатся материалы, пропагандирующие порнографию.

НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО рассказывает историю школьной учительницы, личные данные которой неожиданно оказались в социальных сетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается общественному осуждению.

Картина стала победителем Берлинского кинофестиваля в 2021 году.

11.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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