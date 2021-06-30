Завершается прием заявок на участие в конкурсе XV Большого фестиваля мультфильмов

В 2021 году Большой фестиваль мультфильмов во второй раз организует конкурс. Помимо авторских короткометражек из России и зарубежных стран, жюри фестиваля будет отдельно оценивать эпизоды мультсериалов и фильмы для детей. На фестивале будет работать три жюри: первое будет оценивать международный конкурс, второе – российский, в задачи третьего будет входит выбор лучшего эпизода сериала и лучшего детского мультфильма из зарубежного конкурса.

Подать заявку на фестиваль можно по 30 июня включительно. Прием фильмов производится через платформу FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/BigCartoonFestival-2021.

Ознакомиться с регламентом фестиваля можно по ссылке: https://multfest.ru/stat.php?id=544

Мария Терещенко, программный директор БФМ: «Мы долгие годы оставались внеконкурсным фестивалем, и только в прошлом году впервые собрали на платформе БФМ официальную конкурсную программу с международным жюри. Это был очень воодушевляющий опыт, который позволил нам увидеть и показать зрителям совсем новые и очень разные фильмы, часть из которых не имели еще за спиной большой фестивальной истории. В этом году мы расширяем конкурсную программу, включая в нее детские фильмы и сериалы, а также добавляя в награды отдельный приз за ненарративное кино».

Результаты селекционной комиссии будут объявлены не позднее 10 августа (для международных конкурсов) и 24 августа (для российского конкурса). Полная программа БФМ-2021 появится на официальном сайте фестиваля в конце сентября 2021 года.

Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России — в пятнадцатый раз пройдёт в Москве с 28 октября по 8 ноября 2021 года. Проведение фестиваля планируется в привычном офлайн формате, однако, в случае необходимости команда фестиваля готова будет перенести часть мероприятий или все фестивальные сеансы на специальную онлайн-платформу.

Программные директора БФМ — Дина Годер и Мария Терещенко. Стратегический партнер — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

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30.06.2021 Автор: Виолетта Палий