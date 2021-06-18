Объявлены победители национальной премии «Большая цифра»

17 июня в рамках выставки-форума CSTB. Telecom & Media в двенадцатый раз прошло награждение победителей национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». В состав жюри вошли участники телеком- и медиа-индустрии, а также эксперты в области видеоконтента в сетях платного телевидения.

В категория «ТВ и видеоконтент» в номинации «OTT originals: контент, созданный специально для показа в онлайн-кинотеатре» были отмечены видеосервис Premier за сериал «Перевал Дятлова», онлайн-кинотеатр ivi за сериал «Нежность» и онлайн-сервис Кion за сериал «Клиника счастья». Также сервис Premier получил Специальный приз от компании «Триколор» - «За уникальную коллаборацию».

В категории «Инновационные стриминг технологии» «лучшим OTT продуктом или сервисом оператора» признан онлайн-кинотеатр Wink. В номинации «Лучший VOD-сервис» награды удостоился онлайн-кинотеатр Amediateka. Специальный приз «Открытие года» получил онлайн-кинотеатр Кion от МТС. «Лучшее технологическое решение в области стриминга» предложили компании ContentScan и G-Core Labs.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте премии «Большая цифра».

Награждение победителей прошло в рамках международной выставки-форума CSTB. Telecom & Media. Участниками выставки в этом году стали ведущие производители и дистрибуторы контента, медиахолдинги и телеканалы, мультисервисные операторы и телеком-компании, а также цифровые платформы, агрегаторы контента, кинокомпании и продакшн-студии, консалтинговые и аналитические агентства, профильные ассоциации.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.06.2021 Автор: БК

Источник: Большая цифра