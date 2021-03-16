«Блиц Фильм» проведет конкурс короткометражных фильмов

Международная продюсерская компания «Блиц Фильм» объявила конкурс короткометражных фильмов. Сообщается, что его проводят «в целях популяризации кино, поддержки творческого самовыражения и поиска талантливых режиссеров». В жюри войдут руководители и продюсеры компании «Блиц Фильм»: Сергей и Николай Саркисовы, Михаил Махарадзе и Александр Жижневский. Победитель получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. В будущем конкурс планируется проводить ежегодно.

Подать заявку на участие и отправить свой фильм можно на сайте компании с 15 марта по 15 сентября. К участию в конкурсе принимаются игровые и анимационные короткометражные работы всех жанров продолжительностью от 3 до 25 минут. Количество проектов от одного участника не ограничено.

При заполнении электронной формы заявки участник должен указать свои данные, название и логлайн проекта, свою фильмографию, а также предоставить ссылку с доступом к фильму и другим реализованным проектам (в конкурсе также могут участвовать дебютанты).

Победители конкурса будут объявлены в начале 2022 года.

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16.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Блиц Фильм