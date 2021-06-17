Мультериал «Бодо Бородо» группы компаний «Рики» и IVI вышел на YouTube

17 июня 2021 г. на YouTube состоялась премьера сериала «Бодо Бородо» производства группы компаний «Рики» и онлайн-кинотеатра IVI. Эпизоды будут выходить раз в неделю. Проект начнется с сезона «Бодо Путешествия», в который войдет 60 серий в технике 2D по 4 минуты каждая.

«Бодо Бородо» – остросюжетный образовательный проект для всей семьи, в котором главный герой со своими помощниками морфами облетит весь мир, дойдя до самых отдалённых уголков планеты. Лучший в мире учитель – Бодо Бородо – научит детей всему, чего сам не знает: как получить визу, выбрать отель и собрать вещи для путешествий. Он расскажет о самых прекрасных местах на Земле – от Сианя до джунглей Амазонки. Вместе со зрителями главный герой найдет ответы на тысячи детских вопросов, как например: где купить Версальский дворец? Какие песни напевают пески Сахары? Как уместить Эйфелеву башню в обычный фотоаппарат? И как потерять багаж самым эффективным образом?

Мария Терещенко, креативный продюсер, сценарист: «Мы сами – творческая команда сериала – очень любим путешествовать, учиться и открывать новое. Потому что познание мира – это одно из самых увлекательных в жизни приключений. И Бодо Бородо – отличный в этом деле компаньон: он отважен, энергичен, наивен и вопиюще невежественен, так что даже привычные вещи с ним можно увидеть в необычном свете, а каждая поездка, пусть даже в соседний город, оставляет незабываемые впечатления».

Десислава Медкова, продюсер: «Сериал «Бодо Бородо» стартовал в декабре 2020 года в онлайн-кинотеатре IVI. С момента выхода первой серии проект собрал более 8 миллионов просмотров, а это очень высокий показатель для развивающегося рынка VOD в России, учитывая, что мультсериал не имел поддержки в виде показов на ТВ и YouTube. Мы рады премьере сериала на YouTube и надеемся, что ещё больше семей сможет отправиться бесплатно в путешествия в разные страны вместе с Бодо во времена, когда реальные путешествия осложнены».

Мультимедийный комедийный образовательный проект для дошкольников и младших школьников «Бодо Бородо», соинвестором которого выступает онлайн-кинотеатр IVI, состоит из двух тематических сезонов – «Бодо Путешествия» и «БОкварь», доступных эксклюзивно в подписке IVI. В «БОкваре» Бодо Бородо будет учить детей буквам, чтению, а также вместе с юными зрителями узнает, зачем вообще нужны буквы, какими похожими и непохожими бывают слова, и как легко можно попасть впросак, если не знаешь элементарных правил грамматики.

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17.06.2021 Автор: Виолетта Палий