Фанаты призвали отложить премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

Создатали крупнейшего фанатского сообщества об агенте 007 призвали продюсерскую компанию Eon и дистрибьюторов MGM и Universal отложить релиз фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ до лета. В открытом письме авторы сайта MI6-HQ, также выпускающие официальный журнал по франшизе и вселенной Джеймса Бонда под названием MI6 Confidential, призвали студии поставить здоровье общества выше необходимости продвигать фильм.

Авторы письма предлагают отменить промотуры фильма в Китае, Южной Корее и Японии. Поклонники отдают себе отчет в том, что данное решение может нанести ущерб кассовым сборам картины, однако они обратили внимание, что во многих развитых странах, включая Италию, Францию, Швейцарию, Южную Корею, Японию и Гонконг, для борьбы с распространением короновируса ввели запрет на массовые собрания. Эти рынки принесли до 38% общемировых сборов последнего фильма о Бонде СПЕКТР. Как отмечается в письме, к началу апреля, как раз в момент старта картины, ожидается пик эпидемии в Соединенных Штатах. Большинство кинотеатров могут быть закрыты или их посещаемость так или иначе будет ограничена, то есть киностудии рискуют понести значительные убытки.

Отдельную обеспокоенность авторов письма вызывает предстоящая премьера, которая готовится к проведению в Лондонском королевском Альберт-холле. Его вместимость составляет более 5 тысяч человек, а ведь всего один человек, симптомы болезни которого могут быть незаметны, может представлять угрозу всех остальным. Обеспокоенные поклонники предлагают провести премьеру летом, когда вирус уже должен будет находиться под контролем.

В заключение авторы обращения добавили, что здоровье зрителей и их семей является наиболее важным. Поклонники ждали нового фильма четыре года и готовы подождать еще несколько месяцев, перед тем как увидят Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда в последний раз.

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03.03.2020 Автор: Никита Никитин