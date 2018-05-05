Российские кассовые сборы и посещаемость в апреле 2018 года снова снизились

Российский рынок кинопроката в апреле 2018 года вновь показал заметное падение, причем речь идет как о цифрах относительно сборов годовой давности, так и относительно предыдущего месяца. В период с 1 по 30 апреля 2018 года кинотеатры страны собрали в общей сложности 3,169 млрд рублей, что на 33,1% меньше, чем в марте этого года, а также на 20,6% меньше, чем было в апреле 2017-го. В долларовом эквиваленте годовое падение еще более значимое – на 25,2% относительно апреля 2017-го ($52,6 млн).

В общей кассе месяца на российское кино пришлось 1,293 млрд рублей, что составляет 40,8% всей кассы апреля. Фильмы отечественного производства посмотрело 5,364 млн зрителей (42,2% от общей посещаемости месяца). Всего же второй месяц весны в этом году привел в кинотеатры 12,712 млн зрителей. В марте 2018-го их было 18,581 млн, то есть на 31,6% больше. Отрицательной остается и динамика относительно цифр прошлого года: в апреле 2017-го в кинотеатры России пришло на 20% больше зрителей.

Кассовые сборы апреля, учитывающие еще и кинотеатры стран Содружества, сохраняют тенденцию, показанную только российским прокатом. За апрель 2018 года залы в России и СНГ собрали 3,311 млрд рублей (-24,4% относительно апреля 2017-го) и 13,470 млн зрителей (-24,7%). В долларовом эквиваленте касса упала на 28,8% – до $55 млн. На российское кино пришлось 1,336 млрд рублей (40,3% кассы месяца) и 5,592 млн зрителей (41,5% общей посещаемости месяца).

05.05.2018 Автор: Артур Чачелов, Мария Дружинина