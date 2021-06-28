Закончились съемки спортивной драмы «Бультерьер»

В Москве и Крыму закончились съемки картины БУЛЬТЕРЬЕР — истории о спортсмене, который теряет себя после травмы и пытается научиться жить заново. Главную роль, персонажа по имени Макс «Бультерьер» Холодов, исполняет действующий боец MMA Владимир Минеев.

Другие роли исполняют заслуженные и народные артисты Александр Михайлов, Виталий Кищенко и Сергей Селин. Режиссером картины выступает Василий Быстров.

Боец Макс Холодов по кличке «Бультерьер» является звездой смешанных боевых искусств. После серьезной травмы в ринге, его жизнь идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы пережить череду неудач и обрести новый смысл жизни, Макс уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни…

Павел Прохоров, продюсер: «Наш фильм не только о спорте — это история победы человеческого духа над обстоятельствами, которая всегда будет актуальна вне зависимости от профессии. Главный герой переживает серьезное поражение, но находит в себе мотивацию и силу не просто жить дальше, а упорно работать над собой, чтобы стать еще сильнее. Потери только закаляют, кости после переломов становятся сильнее. Поражение становится для героя стимулом закалить свою силу воли и характер. Поэтому для меня — это история становления, силы духа, победы над своими внутренними демонами. Думаю, эта картина вдохновит многих».

Владимир Минеев, актер, боец ММА, чемпион Fight Nights Global: «Я невероятно благодарен всей съемочной команде за потрясающий опыт совместной работы! Этот фильм стал для меня возможностью самовыражения, так как история главного героя очень близка мне. У нас с ним действительно много пересечений в судьбах: тяжелое детство, путь спорта и единоборств. У меня даже была собака такой же породы, как и Белаз (настоящее имя пса), с которым мы быстро нашли общий язык. Съемки не были простыми, и мне нужно было выкладываться на все 100, а то и больше, но удовольствие, которые я получил, окупило все. Это невероятная удача — работать рядом с профессионалами и иметь возможность учиться у них!».

Василий Быстров, режиссер: «У нас была возможность поработать с невероятным профессионалом — действующим бойцом MMA. Владимир самоотверженно выполнял сцены, которые требовали от него полной физической и эмоциональной самоотдачи. Например, ему пришлось провести в холодной воде два часа и при этом выдать драматически сильную сцену. Мы постоянно докручивали моменты, отражающие настоящий характер героя, и Владимир многое привнес в образ от самого себя. Это был очень интересный опыт».

По мере завершения съемок Владимир Минеев продолжит подготовку к матчу-реваншу против Магомеда Исмаилова. Прошлая встреча двух титулованных спортсменов завершилась ничьей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

28.06.2021 Автор: Виолетта Палий