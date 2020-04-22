Организаторы Marché du Film Online рассказали подробности проведения смотра

На вторую половину июня назначено сразу два крупных виртуальных кинорынка. Один из них, организованный американским креативным агентством CAA в сотрудничестве с крупными независимыми компаниями FilmNation, STX Entertainment и Wild Bunch, пройдет с 22 по 28 июня. Параллельно ему также заявлено более крупное мероприятие − Marché du Film Online, виртуальная версия легендарного кинорынка в Каннах. Исполнительный директор Marché du Film Жером Пайяр рассказал THR, как будет проходить первый в истории официальный каннский онлайн-кинорынок.

Предполагается, что перешедший в Интернет каннский кинорынок будет сочетать полноценные онлайн-показы фильмов, виртуальные стенды компаний и специальные прямые трансляции событий и конференции смотра, включая индивидуальные виртуальные встречи сейлз-агентов и байеров. В своей виртуальной форме Marché du Film Online обещает стать полноценной проверкой способности международной киноиндустрии быстро приспосабливаться к новым, непривычным условиям существования.

Для работы виртуального кинорынка будет использоваться несколько технологических платформ. Основной станет Cinando (онлайн-площадка, созданная для киноиндустрии в 2003 году), на которой пройдут полноценные онлайн-скрининги. Именно эта платформа имеет наибольшую степень безопасности по управлению цифровыми правами [DRM] и позволяет контролировать, кто именно ее посещает. Для индивидуальных встреч один на один и масштабных конференций будут использоваться другие специализированные программы и приложения, в частности, Match and Meet.

Жером Пайяр подчеркнул, что полноценные показы фильмов и фрагментов будут осуществляться именно в прямом стриминг-режиме, чтобы виртуальный кинорынок был максимально приближен по условиям к реальной презентации. Просмотр материалов фильмов через специальные закрытые ссылки осуществляться не будет. Во-первых, этот инструмент не гарантирует, что предоставленную ссылку когда-нибудь откроют, а во-вторых, это не позволяет контролировать, кто именно смотрит ссылку. В-третьих, это осложняет дальнейшие переговоры о покупке-продаже фильма.

Организаторы постараются сохранить все необходимые офлайновые ритуалы присутствия на кинорынке − чтение ежедневной газеты кинорынка, изучение каталога, выстраивание своего рабочего графика вокруг соответствующих показов. Участник кинорынка сможет в привычном для себя режиме узнать и обсудить последние новости, посетить различные «павильоны», сходить на показ или презентацию, поприсутствовать на конференции. Marché du Film Online будет стремиться, чтобы впечатления участников мероприятия были приближены к опыту посещения реального рынка настолько, насколько это окажется возможным.

Для решения проблемы разницы в часовых поясах для участников из разных концов света показы будут проводиться несколько раз, но, опять же, это будет осуществляться именно через «живую» стриминг-трансляцию. Таким образом, за счет повторов состоится привычное для опытных участников количество показов и презентаций − рынок фактически сохранит свои объемы, просто будет представлено меньшее количество проектов. Обещаны премьеры многих фильмов, которые будут эксклюзивными. Исключения составят некоторые картины, премьеры которых успели состоятся на последнем Берлинском кинофестивале.

Виртуальный стенд для выставки будет представлять из себя страницу на Marché du Film Online Platform. Там разместится все необходимое, что обычно есть на выставочном киностенде − можно будет найти презентацию компании, линейку ее фильмов с трейлерами и плакатами, украшающими стену страницы. Появится возможность не только ознакомиться с материалами фильма, но и заказать встречу с сотрудником компании.

Регистрация на участие в виртуальном кинорынке начнется 4 мая. Предусмотрен довольно широкий диапазон тарифов − от €95 (будет действовать первый месяц с момента начала регистрации) до €195. Для участников кинорынка все дополнительные мероприятия (скрининги, конференции и участие в виртуальных встречах) будут бесплатными. При этом крайнего срока для регистрации не существует − можно будет оплатить участие и включиться в работу рынка уже после того, как он начнется 22 июня. Для компаний, которые захотят провести показы или зарезервировать виртуальные стенды, все будет организовано к началу июня. Программу скринингов сформируют за две недели до старта, то есть также в начале июня. В режиме live будут транслироваться деловые конференции. Уже заявлены конференции на тему влияния коронавируса на отрасль и мероприятие, посвященное вопросам гендерного равенства в индустрии.

Со слов Жерома Пайяра, львиная доля будущих участников крайне воодушевлена перспективой поучаствовать в первом полностью виртуальном кинорынке. Есть мизерный процент будущих делегатов, которые расстроены тем, что не смогут обсудить деловые вопросы за бокалом шампанского на вечернем мероприятии, однако подавляющее большинство участников готово опробовать новые возможности. Очень вероятно, что обкатанные на первом онлайн-кинорынке технологии будут использоваться и в дальнейшем. В частности, для тех участников, которые по тем или иным причинам не смогут посещать Канны в будущем.

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22.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR