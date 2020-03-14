Каннский кинофестиваль будет отменен

Киноиндустрия окончательно сдалась перед короновирусом — Канны не состоятся в этом году, сообщает французское издание Lepoint. Данное решение официально будет принято 15 апреля, на общем собрании организаторов фестиваля, властей города и представителей госслужб. А на следующий день, 16 апреля, об этом сообщат официально, на пресс-конференции, которая, по идее, должна была быть посвящена объявлению конкурсной программы.

Дирекция фестиваля вынуждена была принять суровую реальность. В конкурс фестиваля практически бессмысленно включать фильмы из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана — представители фильмов из этих и других стран не смогут приехать на смотр. И это не говоря о том, что любой просмотр в зале "Люмьер" на 2 300 мест в любом случае будет отменен из-за запрета правительства Франции на собрания численностью более 1000 человек.

Так же очевидно, что вместе с фестивалем отменится и Каннский кинорынок, который в прошлом году привлек 12 527 участников из 121 страны и представителей 5 528 компаний.

14.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Lepoint