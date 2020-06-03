Каннский фестиваль назвал фильмы-участники этого года

Каннский кинофестиваль объявил участников своих программ этого года. Из-за пандемии коронавируса киносмотр не сможет пройти в своем традиционном формате. Тем не менее, фильмы, отобранные для участия в фестивале этого года, будут показаны на других киносмотрах, причем с упоминанием официального отбора Канн

Программа Каннского кинофестиваля этого года включает 56 фильмов, без разделения на программы. Это новые работы именитых режиссеров, среди которых ФРАНЦУЗСКИЙ ДИСПЕТЧЕР Уэса Андерсона, ТОПОРИК Стива МакКуина, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ Томаса Винтерберга, ЛЕТО 85-ГО Франсуа Озона, режиссерский дебют Вигго Мортенсена ПАДЕНИЕ, анимационные фильмы ДУША Пита Доктера и АЯ И ВЕДЬМА Горо Миядзаки и многие другие.

С полным списком участников можно познакомиться на сайте кинофестиваля.

Фильмы, отобранные в Канны этого года будут показаны на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле и других. Картины, которые должны были участвовать в программах этого года, но не захотевшие поддерживать заявленный формат, появятся в конкурсах фестиваля в 2021 году.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.06.2020 Автор: Артур Чачелов