Каннский кинофестиваль объявил жюри основного конкурса

Председателем жюри основного конкурса в этом году будет режиссер Спайк Ли. В состав членов жюри также вошли:

режиссер Мати Диоп;

певица Милен Фармер;

актриса и продюсер Мэгги Джилленхол;

режиссер Джессика Хаузнер;

актриса и режиссер Мелани Лоран;

режиссер Клебер Мендонса Фильо;

актер Тахар Рахим;

актер Сон Кан Хо.

Фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля станет фильм Леоса Каракса АННЕТ с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. В начале июня были также объявлены участники основного конкурса и параллельных программ смотра.

23 июня власти Франции отнесли Россию в число стран «красной зоны» из-за высокого распространения коронавируса. Теперь россияне по прибытии должны проходить обязательный карантин минимум неделю.

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий