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Каннский кинофестиваль объявил жюри основного конкурса

Смотр пройдет с 6 по 17 июля

Председателем жюри основного конкурса в этом году будет режиссер Спайк Ли. В состав членов жюри также вошли: 

  • режиссер Мати Диоп;
  • певица Милен Фармер;
  • актриса и продюсер Мэгги Джилленхол;
  • режиссер Джессика Хаузнер;
  • актриса и режиссер Мелани Лоран;
  • режиссер Клебер Мендонса Фильо;
  • актер Тахар Рахим;
  • актер Сон Кан Хо. 

Фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля станет фильм Леоса Каракса АННЕТ с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. В начале июня были также объявлены участники основного конкурса и параллельных программ смотра. 

23 июня власти Франции отнесли Россию в число стран «красной зоны» из-за высокого распространения коронавируса. Теперь россияне по прибытии должны проходить обязательный карантин минимум неделю. 

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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