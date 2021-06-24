Каннский кинофестиваль объявил жюри основного конкурса

Председателем жюри основного конкурса в этом году будет режиссер Спайк Ли. В состав членов жюри также вошли:
Фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля станет фильм Леоса Каракса АННЕТ с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. В начале июня были также объявлены участники основного конкурса и параллельных программ смотра.
23 июня власти Франции отнесли Россию в число стран «красной зоны» из-за высокого распространения коронавируса. Теперь россияне по прибытии должны проходить обязательный карантин минимум неделю.
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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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