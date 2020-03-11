Каннский кинофестиваль отказался от страховки за отмену из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль этого года находится под угрозой отмены из-за развития эпидемии коронавируса и недавнего запрета правительства Франции на собрания численностью более 1000 человек. Официально отмену мероприятия никто не подтверждал, но, как выяснили журналисты Variety, если это случится, фестиваль не сможет рассчитывать на страховое возмещение. Потери могут составить не менее €32 млн. Таков бюджет фестиваля в этом году. Он собран с помощью французских налогоплатильщиков (госдотаций) и корпоративных спонсоров.

10 дней назад официальный страховщик фестиваля, компания Circle Group, предложила организаторам приобрести опцию по страхованию отмены мероприятия из-за причин, вызванных эпидемией коронавируса. Такая возможность увеличивала общую страховку фестиваля на 6%. Однако организаторы от такой возможности отказались. Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур в интервью французскому изданию Le Figaro назвал предложение страховщика «абсолютно несоразмерным». «Нам предлагали компенсацию до 2 млн, в то время как наш бюджет составляет 32 миллиона. И мы, конечно, отклонили это предложение», − заявил он.

Пьер Лескур отметил, что у фестиваля есть большой резервный фонд, который предоставит свои активы на случай отмены мероприятия. Средств Фонда хватит на покрытие одного убыточного года.

Circle Group − ведущая страховая компания страны, ее услугами, в частности, пользуются организаторы премии «Сезар». Как и большинство страховых компаний во Франции, она не включает в свои страховки форс-мажорыв виде эпидемий и пандемии. Однако для Каннского кинофестиваля Circle Group была готова сделать исключение.

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11.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety