ЦБ хочет ограничить инвестиции банков в экосистемы

Банк России выступил с докладом, посвященным особенностям регулирования нефинансового бизнеса, в который инвестируют банки. В нем говорится, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может быть угрозой для вкладчиков, кредиторов и финансовой стабильности. Также подобная деятельность может вызвать рост доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал.

Одной из причин, по которой ЦБ занимается регулированием экосистем, стало их выстраивание именно вокруг банков. Каждая из структур претендует на доминирование. Кроме того, ЦБ хочет понимать, насколько экосистемы будут открытые, и сможет ли любая компания выставить свое предложение для клиента в их рамках.

Формирование на балансе банка вложений в компании экосистемы и другие активы, которые не создают требований по возврату денежных средств, является ключевым риском. Подобные активы Банк России назвал иммобилизованными (ИА) — они не всегда оказываются ликвидными, за счет чего снижается способность банка абсорбировать убытки. Так, стоимость вложений 30 крупнейших банков в нефинансовые организации, непрофильную недвижимость, основные средства и инвестиционные фонды составляется 2,4 трлн рублей, или 20% капитала. Покрыты эти активы лишь на 0,4 трлн рублей.

Ожидается, что через 5-10 лет запас ИА у крупнейших банков увеличится в несколько раз. Наиболее оптимальным вариантом регулирования ЦБ видит внедрение риск-чувствительного лимита (РЧЛ) в процентах от капитала. Так банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать, если их вложения в ИА, начиная с некоторого уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров. В случае успешности вложений акционеры получат дополнительный доход. Если ситуация получится неблагоприятной, интересы клиентов банков не пострадают. Лимит концентрации ИА предлагается установить в размере 30% от совокупного капитала.

В апреле также выступал с докладом по поводу регулирования экосистем, в котором в общих чертах раскрыл варианты регулирования экосистемы в России.

23.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости