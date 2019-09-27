На Comic Con Russia представят фильм «Кома»

4 октября на фестивале Comic Con Russia 2019 режиссер Никита Аргунов и актеры Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова и Антон Пампушный представят фантастический фильм КОМА. Посетители фестиваля смогут пообщаться с актерами, увидеть эксклюзивные материалы по проекту, а также узнать детали сюжета предстоящей картины.

После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

КОМА выйдет в кинотеатрах 14 ноября 2019 года.



Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз − с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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27.09.2019 Автор: Артур Чачелов