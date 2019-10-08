Подведены итоги фестиваля Comic Con Russia и выставки «ИгроМир»

С 3 по 6 октября 2019 года в Москве прошел шестой фестиваль Comic Con Russia, крупнейший праздник поп-культуры в России. Одновременно с ним состоялась четырнадцатая международная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
В этом году количество посетителей обоих мероприятий составило более 183 тыс. человек за четыре дня, а количество просмотров прямой трансляции события превысило 5 млн. Более 200 компаний-участников, в числе которых WDSSPR, UPI, «Двадцатый Век Фокс СНГ» и многие другие, представили самые ожидаемые новинки из мира кино, комиксов и игр. Компания Nintendo продемонстрировала новую портативную консоль Nintendo Switch Lite и провела национальные турниры по Super Smash Bros. Ultimate и Splatoon 2. На 26 тысячах квадратных метров площади павильона №1 выставочного комплекса «Крокус Экспо» было построено 209 стендов. В числе спонсоров – Mega Drive, МТС, Samsung и Solar Power.
Специальными гостями мероприятия стали актеры Мадс Миккельсен («Ганнибал», ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ) и Эндрю Скотт («Шерлок», «Черное зеркало», «Дрянь»). В качестве приглашенного гостя Аллеи Авторов выступил создатель культовых мультфильмов «Черный Плащ» и «Чип и Дейл», Тэд Стоунс.
В рамках конвента состоялась презентация первого полнометражного фильма по российским комиксам МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, а также был объявлен актерский состав проекта. Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов представили фильм ВТОРЖЕНИЕ, режиссер Джаник Файзиев и актеры Светлана Иванова и Евгений Романцов представили материалы по фильму ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. На Comic Con Russia также были показаны новые проекты каналов ТВ-3, 2х2 и других. Режиссер Егор Баранов и актриса Лукерья Ильяшенко презентовали фантастический экшн АВАНПОСТ, а актер Данила Козловский рассказал о своем новом режиссерском проекте КАРАМОРА об альтернативной истории России. Известный писатель Дмитрий Глуховский представил грядущие экранизации своих романов МЕТРО 2033 и ТЕКСТ с Александром Петровым в главной роли, а знаменитый фантаст Ник Перумов поделился подробностями о новой книге «Война ангелов. Великая пустота».
Режиссер Илья Куликов и актриса Рина Гришина презентовали вторую часть ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, которая выйдет в прокат уже в декабре этого года. На сцене Comic Con Russia режиссер Никита Аргунов и актеры Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова и Антон Пампушный провели презентацию фантастического блокбастера КОМА. Продюсер Александр Роднянский вместе с художником-комиксистом Артемом Бизяевым поделились подробностями о фильме ДЕВЯТАЯ. Продюсер и сценарист Иван Капитонов рассказал гостям фестиваля о российских хоррорах и его грядущем проекте ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Актриса Екатерина Агеева и продюсер продвижения Владимир Пермяков продемонстрировали эксклюзивные материалы по фантастической драме ФЕЯ. Продюсер Илья Стюарт и режиссер Егор Абраменко провели премьеру первого тизера фантастического триллера СПУТНИК. Молодежный фильм ЯРДЫ гостям представили создатели этой картины.
На конвенте состоялась презентация киносериалов PREMIER. Режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов вместе с актером Владимиром Яглычем представили «Колл-центр», а актер Эльдар Калимулин и автор сценария Роман Кантор рассказали подробности о проекте «Эпидемия». В кинозале фестиваля прошел эксклюзивный показ 10 серий нового проекта Тимура Бекмамбетова – первого в мире вертикального screenlife-хоррора, снятого для Snapchat – Dead of Night.
В рамках презентации новинок студии Disney были показаны материалы по фильмам МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и других. Также на фестивале состоялись специальные предпремьерные показы комедии АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон и комедийного хоррора ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ с Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Джесси Айзенбергом. Также был показан новый проект классика современного японского аниме Макото Синкая – фильм ДИТЯ ПОГОДЫ.
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08.10.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Comic Con Russia
На Comic Con Russia 2019 покажут новый сериал Тимура Бекмамбетова
На Comic Con Russia представят фильм «Кома»
Данила Козловский представит новый проект на Comic Con Russia
На Comic Con Russia представят «Вторжение»
На Comic Con Russia 2019 покажут новый «Zомбилэнд»