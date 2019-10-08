Подведены итоги фестиваля Comic Con Russia и выставки «ИгроМир»

С 3 по 6 октября 2019 года в Москве прошел шестой фестиваль Comic Con Russia, крупнейший праздник поп-культуры в России. Одновременно с ним состоялась четырнадцатая международная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

В этом году количество посетителей обоих мероприятий составило более 183 тыс. человек за четыре дня, а количество просмотров прямой трансляции события превысило 5 млн. Более 200 компаний-участников, в числе которых WDSSPR, UPI, «Двадцатый Век Фокс СНГ» и многие другие, представили самые ожидаемые новинки из мира кино, комиксов и игр. Компания Nintendo продемонстрировала новую портативную консоль Nintendo Switch Lite и провела национальные турниры по Super Smash Bros. Ultimate и Splatoon 2. На 26 тысячах квадратных метров площади павильона №1 выставочного комплекса «Крокус Экспо» было построено 209 стендов. В числе спонсоров – Mega Drive, МТС, Samsung и Solar Power.

Специальными гостями мероприятия стали актеры Мадс Миккельсен («Ганнибал», ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ) и Эндрю Скотт («Шерлок», «Черное зеркало», «Дрянь»). В качестве приглашенного гостя Аллеи Авторов выступил создатель культовых мультфильмов «Черный Плащ» и «Чип и Дейл», Тэд Стоунс.

В рамках конвента состоялась презентация первого полнометражного фильма по российским комиксам МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, а также был объявлен актерский состав проекта. Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов представили фильм ВТОРЖЕНИЕ, режиссер Джаник Файзиев и актеры Светлана Иванова и Евгений Романцов представили материалы по фильму ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. На Comic Con Russia также были показаны новые проекты каналов ТВ-3, 2х2 и других. Режиссер Егор Баранов и актриса Лукерья Ильяшенко презентовали фантастический экшн АВАНПОСТ, а актер Данила Козловский рассказал о своем новом режиссерском проекте КАРАМОРА об альтернативной истории России. Известный писатель Дмитрий Глуховский представил грядущие экранизации своих романов МЕТРО 2033 и ТЕКСТ с Александром Петровым в главной роли, а знаменитый фантаст Ник Перумов поделился подробностями о новой книге «Война ангелов. Великая пустота».

Режиссер Илья Куликов и актриса Рина Гришина презентовали вторую часть ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, которая выйдет в прокат уже в декабре этого года. На сцене Comic Con Russia режиссер Никита Аргунов и актеры Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова и Антон Пампушный провели презентацию фантастического блокбастера КОМА. Продюсер Александр Роднянский вместе с художником-комиксистом Артемом Бизяевым поделились подробностями о фильме ДЕВЯТАЯ. Продюсер и сценарист Иван Капитонов рассказал гостям фестиваля о российских хоррорах и его грядущем проекте ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Актриса Екатерина Агеева и продюсер продвижения Владимир Пермяков продемонстрировали эксклюзивные материалы по фантастической драме ФЕЯ. Продюсер Илья Стюарт и режиссер Егор Абраменко провели премьеру первого тизера фантастического триллера СПУТНИК. Молодежный фильм ЯРДЫ гостям представили создатели этой картины.

На конвенте состоялась презентация киносериалов PREMIER. Режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов вместе с актером Владимиром Яглычем представили «Колл-центр», а актер Эльдар Калимулин и автор сценария Роман Кантор рассказали подробности о проекте «Эпидемия». В кинозале фестиваля прошел эксклюзивный показ 10 серий нового проекта Тимура Бекмамбетова – первого в мире вертикального screenlife-хоррора, снятого для Snapchat – Dead of Night.

В рамках презентации новинок студии Disney были показаны материалы по фильмам МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и других. Также на фестивале состоялись специальные предпремьерные показы комедии АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон и комедийного хоррора ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ с Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Джесси Айзенбергом. Также был показан новый проект классика современного японского аниме Макото Синкая – фильм ДИТЯ ПОГОДЫ.

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08.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Comic Con Russia