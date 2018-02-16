«Черная пантера» стартует с рекорда предпродаж в США

Сегодня в Америке официально начинается прокат 18-ого фильма кинематографической вселенной Marvel ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. Накануне крупнейший заокеанский сервис по онлайн-продаже билетов Fandango, работающий с 29 000 экранами и 60 млн уникальными пользователями в месяц, опубликовал данные по предварительным продажам билетов на картину. Согласно им, новинка занимает четвертое место за всю 18-летнююю историю Fandango, уступая лишь трем последним картинам франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА уже установила рекорд по предпродажам билетов на супергеройские фильмы, обойдя ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ и БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, а также рекорды по предпродажам билетов на релизы февраля и первого квартала.

Согласно проведенным опросам, 94% пользователей Fandango купили билеты на проект потому что это супергеройский фильм Marvel с чернокожим героем в главной роли; 90% – из-за наличие чернокожих экшн-героинь; 80% – хотят посмотреть стильный афроамериканксий дизайн фильма; а 61% уже сейчас, до просмотра картины рассматривают возможность повторного похода в кино. При этом стоит отметить, что в истории уже был крупнобюджетный супергеройский фильм с чернокожим героем – ХЭНКОК! и среднебюджетные проекты, например франшиза БЛЭЙД.

Из-за отмечающегося Дня президентов предстоящий уикенд в Америке будет праздничным и четырехдневным. Данный факт дает основание заокеанским аналитикам полагать, что на старте картина сможет побороться за отметку в $200 млн. Пока среди картин кинематографической вселенной Marvel лучший старт был у МСТИТЕЛЕЙ, которые за первые три дня заработали $207,4 млн.

В России ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА появится на экранах на следующей неделе также в праздничный уикенд Дня защитника Отечества, правда, сначала только в премиум-форматах. Прокатчиком фильма является компания WDSSPR.

16.02.2018 Автор: Семен Брожитов

Источник: Boxoffice.com