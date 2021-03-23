Disney меняет график своих релизов

Продолжающиеся локдауны на международных рынках, указывающие на то, что многие из них вряд ли откроются к началу сезона блокбастеров, вынуждают голливудских мейджоров вновь менять свои планы. Прежде всего это касается выхода на большие экраны кинокомикса Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА. Теперь фильм появится в американских кинотеатрах не 7 мая, а 9 июля. Одновременно с этим он выйдет на стриминге Disney+. КРУЭЛЛА с Эммой Стоун в главной роли остается на своей текущей дате - 28 мая, но также одновременно появится на Disney+, где оба проекта будут предлагаться в рамках Premier Access по $30.

Анимационный проект ЛУКА в принципе не выйдет в американских кинотеатрах, а сразу уходит на Disney+, где его премьера состоится 18 июня. Посмотреть картину подписчикам канала можно будет без каких-либо дополнительных трат. Впрочем, как и в случае с мультфильмом ДУША, это не исключает возможность появления новинки в кинопрокате на ряде международных рынках.

Кроме того, на более поздние сроки сдвинулся пакет Fox. Фантастический экшн ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ переехал на 13 августа, экшн KING'S MAN: НАЧАЛО теперь запланирован на 22 декабря, триллер ГЛУБОКИЕ ВОДЫ - на 14 января 2022 года, а детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ - на 11 февраля 2022 года.

23.03.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety