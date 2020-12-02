Веб-кинотеатр CHILL расширяет библиотеку

Веб-кинотеатр CHILL объявил о большом расширении своей библиотеки. Первая в России платформа, посвященная веб-сериалам, появилась несколько месяцев назад, но уже смогла обзавестись постоянными зрителями и продолжает набирать популярность у онлайн-аудитории. Благодаря трем новым сделкам, на платформе появятся более 150 единиц нового эксклюзивного для российского рынка контента.

В ближайшее время зрителям будут доступны более 50-ти новых веб-сериалов из Латинской Америки, в том числе аргентинский сериал «М» − победитель Чемпионата мира по веб-сериалам в 2019 году. А также большой пакет новых проектов из Канады – более 50 сериалов, среди которых отмеченные наградами международных смотров «Cancelled» и «Public writer».

Одними из самых популярных на платформе CHILL остаются корейские сериалы или дорамы. Новая сделка подарит поклонникам азиатского кино новые сериалы, в том числе и с мировыми k-pop звездами. Обновится также подборка российских коротких сериалов.

«Мы продолжаем собирать библиотеку лучших веб-сериалов со всего мира, − говорит генеральный продюсер платформы Антон Калинкин. – Жанр веб-сериала становится все популярнее и плотно входит в киноиндустрию. Последние кейсы вдохновляют: «Осторожно Каха», который из веб-сериала превратился в полнометражную комедию и стал лидером российского проката, а также сериал «Закон и беспорядок», пилот которого мы награждали на прошлом Realist Web Fest, а теперь он вырос в полноценный сериал и стал одним из хитов онлайн-платформы IVI. Одни из первых российских веб-сериалов «В постели» и «Бар на грудь», которым мы вручали премию в области веб-индустрии еще в 2018 году, также стали одними из самых популярных российских вебов, собрав миллионные просмотры. Это говорит о том, что жанр становится все более востребованным зрителем».

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02.12.2020 Автор: Артур Чачелов