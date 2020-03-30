Китайские кинотеатры опять закрылись

Не успели несколько сотен площадок толком поработать после двухмесячного карантина, как вечером в пятницу из Пекина пришло распоряжение повторно закрыться всем кинотеатрам, сообщает THR. Официальных объяснений не поступило, но, согласно инсайдерской информации, китайские власти опасаются новой волны коронавируса.

Учитывая, что сейчас по всему миру кинотеатры закрыты практически на всех крупных рынках, постепенное возобновление работы обширнейшей китайской киносети было одним из немногих позитивных моментов для всего международного кинобизнеса.

Инсайдер одной из крупных китайских киносетей в разговоре с THR подчеркнул, что повторное закрытие площадок не будет вопросом одной-двух недель. Учитывая, какую осторожность проявляют власти Китая, можно ожидать еще более серьезного отката назад.

Отдельную проблему представляет собой вопрос выпуска онлайн ряда отложенных фильмов. Некоторые китайские киностудии и дистрибьюторы настроены отдать свои готовые фильмы в распоряжение местных потоковых сервисов. Однако власти наложили на это запрет, мотивируя это необходимостью выпустить фильмы в прокат, чтобы в нужный момент перезагрузить систему кинопоказа. Таким образом, новые китайские фильмы не могут выйти ни в кинотеатрах, ни онлайн, что ставит под удар местные кинокомпании.

В связи с повторным закрытием кинозалов осложнилось положение корпорации IMAX, у которой в Китае насчитывается более 700 площадок. Руководство IMAX делало серьезную ставку на скорое открытие местных кинотеатров, однако на утренних торгах в пятницу акции корпорации упали на 11%, до $9,14.

При этом почти все новые случаи коронавируса в стране связаны с людьми, прибывшими из-за границы. Во избежание второй волны заболеваний в четверг китайские власти приостановили большую часть входящего авиасообщения и ввели полный запрет на въезд всех иностранцев, даже имеющих разрешение на работу.

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30.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR